Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На Донетчине члены НВФ обстреляли поселок: погиб мирный житель

12.07.2019 08:29
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Донетчине члены НВФ обстреляли поселок: погиб мирный житель

В населенном пункте Чермалык Донецкой области 11 июля около 21:00 скончался мирный житель в результате обстрела НВФ.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

По данным штаба, во время вражеского артиллерийского обстрела снаряд упал во дворе дома, из-за чего житель 1970 года рождения получил травмы и был госпитализирован военными медиками одной из частей ОС. От полученных травм мужчина скончался.



Теги: Донбасс, мужчина, госпитализация, гибель, обстрел, Чермалык, НВФ, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх