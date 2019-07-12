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Новые квартиры для медсестер, уборщиц и начальника СИЗО: в Мариуполе вручили ключи 68 семьям переселенцев

12.07.2019 21:23
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Новые квартиры для медсестер, уборщиц и начальника СИЗО: в Мариуполе вручили ключи 68 семьям переселенцев

Сегодня, 12 июля, в Мариуполе министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш вручил ключи от 68 квартир переселенцам.
Квартиры были приобретены по программе софинансирования городского совета и министерства 50 на 50. Программа действует в Мариуполе с конца 2017 года, за это время удалось обеспечить жильем порядка 200 внутренне перемещенных лиц, пишет 0629.
По словам Вадима Бойченко, законодательство не разрешает выдать в собственность квартиры, потому была придумана хитрость. Квартиры выдаются в качестве служебного жилья и отработав в Мариуполе 10 лет переселенцы смогут претендовать на квартиры в качестве собственников.
Стоит отметить, что изначально, когда приобретались первые квартиры, говорилось, что собственностью они никогда не станут, в них переселенцы смогут жить столько, сколько будут находится в Мариуполе.
На сцену Мариупольской камерной филармонии за сертификатом и ключами от квартиры поднимались медсестры, акушерки, учителя, сотрудники СБУ и полиции. Квартиру получили уборщица и начальник СИЗО, руководитель методического центра Мариупольского горсовета и продавец частного предприятия, один из руководителей патрульной полиции и контролер ДТЭК. Выходили целыми семьями, с маленькими детьми на руках.
По словам Вадима Черныша, Мариуполь – это первый город, который реализовал проект. Сейчас за ним следуют и другие. Государство планирует увеличить финансирование программы до 70%. Бойченко же заверил, что город не сократит своего финансирования, просто квартир будет приобретаться еще больше.



Теги: Донбасс, Мариуполь, квартиры, переселенцы
 
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