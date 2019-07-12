- Новые квартиры для медсестер, уборщиц и начальника СИЗО: в Мариуполе вручили ключи 68 семьям переселенцев21:23
- Обстрел автоколонны на Донбассе: еще один военный ВСУ скончался20:30
- ВСУ громят врага под Горловкой, боевики отхватывают сполна за Гранитное, десятки 200-х и 300-х19:58
- СБУ не разрешила Савченко пересекать линию разграничения с ОРДЛО19:26
- «Вместе с экипажем»: ВСУ профессионально превратили российскую САУ 2С1 «Гвоздика» в груду металлолома18:36
- Бойцы "Азова" сбили российский БПЛА на Светлодарской дуге, "ослепив" оккупантов РФ. ВИДЕО17:08
- Связь Vodafone в Донецке будет стабилизирована: оператор передал оборудование16:43
- Двух рыбаков нашли мертвыми между Седово и Новоазовском13:45
- Это не просто так: Губернатор пояснил, почему столица Донетчины – Краматорск, а не Мариуполь13:04
- Стало известно, почему Зеленский согласен оставить в ОРДЛО русский язык12:30
Новые квартиры для медсестер, уборщиц и начальника СИЗО: в Мариуполе вручили ключи 68 семьям переселенцев
Сегодня, 12 июля, в Мариуполе министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш вручил ключи от 68 квартир переселенцам.
Квартиры были приобретены по программе софинансирования городского совета и министерства 50 на 50. Программа действует в Мариуполе с конца 2017 года, за это время удалось обеспечить жильем порядка 200 внутренне перемещенных лиц, пишет 0629.
По словам Вадима Бойченко, законодательство не разрешает выдать в собственность квартиры, потому была придумана хитрость. Квартиры выдаются в качестве служебного жилья и отработав в Мариуполе 10 лет переселенцы смогут претендовать на квартиры в качестве собственников.
Стоит отметить, что изначально, когда приобретались первые квартиры, говорилось, что собственностью они никогда не станут, в них переселенцы смогут жить столько, сколько будут находится в Мариуполе.
На сцену Мариупольской камерной филармонии за сертификатом и ключами от квартиры поднимались медсестры, акушерки, учителя, сотрудники СБУ и полиции. Квартиру получили уборщица и начальник СИЗО, руководитель методического центра Мариупольского горсовета и продавец частного предприятия, один из руководителей патрульной полиции и контролер ДТЭК. Выходили целыми семьями, с маленькими детьми на руках.
По словам Вадима Черныша, Мариуполь – это первый город, который реализовал проект. Сейчас за ним следуют и другие. Государство планирует увеличить финансирование программы до 70%. Бойченко же заверил, что город не сократит своего финансирования, просто квартир будет приобретаться еще больше.
Теги: Донбасс, Мариуполь, квартиры, переселенцы
- Полицейские Донетчины получили от министра МВД Авакова ключи от квартир в Мариуполе
- Кому власти Мариуполя обещают 1000 квартир
- Милиционеры поймали вора-экстрасенса (ФОТО)
- Квартиры одиноких стариков отдадут врачам
- В 5 раз дороже: В «ДНР» и на подконтрольном Донбассе остались единицы квартир для встречи Нового года
- В Мариуполе для переселенцев закупят квартир на 30 млн гривен
- Новые квартиры для медсестер, уборщиц и начальника СИЗО: в Мариуполе вручили ключи 68 семьям переселенцев21:23
- Обстрел автоколонны на Донбассе: еще один военный ВСУ скончался20:30
- ВСУ громят врага под Горловкой, боевики отхватывают сполна за Гранитное, десятки 200-х и 300-х19:58
- СБУ не разрешила Савченко пересекать линию разграничения с ОРДЛО19:26
- «Вместе с экипажем»: ВСУ профессионально превратили российскую САУ 2С1 «Гвоздика» в груду металлолома18:36
- Бойцы "Азова" сбили российский БПЛА на Светлодарской дуге, "ослепив" оккупантов РФ. ВИДЕО17:08
- Связь Vodafone в Донецке будет стабилизирована: оператор передал оборудование16:43
- Двух рыбаков нашли мертвыми между Седово и Новоазовском13:45
- Это не просто так: Губернатор пояснил, почему столица Донетчины – Краматорск, а не Мариуполь13:04
- Стало известно, почему Зеленский согласен оставить в ОРДЛО русский язык12:30
- Раскрыта правда: что видят люди перед смертью?22:37
- Друг боевиков "ДНР" Меньшов поплакался на пропагандистском телемосте: "Я так люблю Киев, а меня туда не пускают"22:10
- Путин собрал Совбез, где обсудил телефонный разговор с Зеленским21:48
- Новые квартиры для медсестер, уборщиц и начальника СИЗО: в Мариуполе вручили ключи 68 семьям переселенцев21:23
- В полиции подсчитали, сколько проституток работают в разных областях Украины20:58
- Обстрел автоколонны на Донбассе: еще один военный ВСУ скончался20:30
- ВСУ громят врага под Горловкой, боевики отхватывают сполна за Гранитное, десятки 200-х и 300-х19:58
- СБУ не разрешила Савченко пересекать линию разграничения с ОРДЛО19:26
- Луценко вызвали на допрос, появилось срочное заявление: что известно на данный момент19:01
- «Вместе с экипажем»: ВСУ профессионально превратили российскую САУ 2С1 «Гвоздика» в груду металлолома18:36
- Раскрыта правда: что видят люди перед смертью?22:37
- Самый точный гороскоп на 2020 год17:46
- Митрополит Павел: "Нет украинской или русской церкви. Есть одна — Христова"16:32
- Когда появится реальный переговорный формат по Донбассу16:10
- Продукты, которые можно есть перед сном22:12
- Суп может быть вреден для здоровья19:15
- Медики рассказали о невероятных свойствах абрикос13:30
- Тяжелое одеяло может повысить качество сна22:13
- Стало известно, что видят собаки во снах на самом деле20:12
- Врачи предупредили об опасности бутербродов с колбасой17:16
- День Петра и Павла: что можно и нельзя делать, правила и традиции
- «Иди гуляй, Господи»: Зеленский выгнал из зала заседания секретаря горсовета Борисполя
- «Порошенко соврал»: раскрыты детали трагедии на Донбассе, «украинским военным запретили…»
- ПриватБанк сделал срочное заявление, это необходимо знать всем
- ВСУ громят врага под Горловкой, боевики отхватывают сполна за Гранитное, десятки 200-х и 300-х
- Эти пять знаков Зодиака постоянно "преследует" удача
- Медики рассказали о скрытой опасности арбузов
- Гройсману и не снилось: Зеленский готовит «революцию» украинцам
- "ДНРовцы" с дикими криками ударили по Марьинке сверхмощными российскими ракетами УР-83
- 5 знаков Зодиака, обладающих самой сильной интуицией