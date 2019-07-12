СБУ не разрешила Савченко пересекать линию разграничения с ОРДЛО

12.07.2019 19:26

Замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Георгий Тука заявил, что СБУ не разрешила нардепу Надежде Савченко пересекать линию разграничения в Донбассе в соответствии со «здравым смыслом», пишет ДонПресс.

Об этом он написал на своей странице в «Фейсбуке».

«В соответствии со здравым смыслом служба безопасности не предоставила разрешение на пересечение линии разграничения поклоннице сюрреализма и террористов Надежде Савченко», — написал Тука.

Оказывается, Савченко хотела поехать в ОРДЛО, чтобы «поговорить с людьми».