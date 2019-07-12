Ситуация на блокпостах в зоне ООС в Донбассе: На «Марьинке» много машин

12.07.2019 10:51

Сегодня утром в зоне ООС на Донбассе все пункты пропуска открылись согласно летнему графику.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

В общем через КПВВ последовало 45,3 тысячи человек и 5,1 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 10 095 человек и 1185 транспортных средств;

«Марьинка» — 9460 человек и 1575 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 8630 человек и 1370 транспортных средств;

«Гнутово» — 4490 человек и 940 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 12 580 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» — 30/25;

«Марьинка» — 0/50;

«Новотроицкое» — 20/45;

«Гнутово» — 20/20.