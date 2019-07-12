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Связь Vodafone в Донецке будет стабилизирована: оператор передал оборудование
Компания мобильного оператора Vodafone передала в Донецк оборудование для повышения качества связи на неподконтрольной Украине территории. Об этом заявили сегодня, 12 июля, в так называемом «министерстве связи ДНР», пишет ДонПресс.
Сообщается, что соответствующая договоренность была достигнута во время переговоров экономической подгруппы в Минске.
«Сегодня в Донецк уже завезли запчасти и оборудование, которое позволит сделать частичный ремонт узлов связи и базовых станций», — рассказали в «ведомстве».
На текущий момент связь оператора Vodafone на неподконтрольной территории работает с перебоями. Проблемы начались зимой 2017 год, тогда сигнал отсутствовал длительное время. Ситуация вынудила местных жителей массово переходить на местного мобильного оператора «Феникс». Только после этого, 3,5 месяца спустя, связь Vodafone была восстановлена.
Теги: Донецк, Донбасс, оборудование, Vodafone
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