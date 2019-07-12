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ВСУ громят врага под Горловкой, боевики отхватывают сполна за Гранитное, десятки 200-х и 300-х

12.07.2019 19:58
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ВСУ громят врага под Горловкой, боевики отхватывают сполна за Гранитное, десятки 200-х и 300-х

В районе оккупированной Горловки ночью 11 июля наблюдалось серьезное обострение. Террористы несут потери в результате мощных "ответок" ВСУ.

В Сети местные жители делятся жуткими кадрами боев под Горловкой, передает "Диалог.UA".

В ночь на 11 июля под Горловкой гремела артиллерия, мощными "бахами" в соцсетях делятся жители Горловки и близлежащих населенных пунктов. По всей видимости, ВСУ жестко мстят оккупанту за уничтожение машины ООС и гибель своего побратима Антона Факи.

Об обострении рассказал в Twitter и местный блогер Е-3 AWACS (Sentry). "За Гранитное орки (боевики "ДНР" - ред.) сегодня ночью под Горловкой отхватили сполна", - рассказал он в соцсети. Блогер предположил, что в результате "ответок" ВСУ террористы несут серьезнейшие потери. Скорее всего, речь о десятках 200-х и 300-х. "На оркогоспитале с утра был движняк. Даже видавшие виды жители Гольмы говорят что такого салюта у них не было ни в 14-ом ни в 15-ом", - уточнил Е-3 AWACS (Sentry).



Теги: Донбасс, Горловка, артиллерия, ДНР, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, соцсети, ООС
 
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