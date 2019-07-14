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«Бойцы ВСУ закапывают нас в землю. Потери выросли в 4 раза», - Гиркин признал капитуляцию «ЛДНР»
Согласно словам бывшего главаря донецких террористов, убийцы граждан Украины Игоря Гиркина, из состава оккупационных «войск» Донбасса в буквальном смысле бегут боевики, а от мастерства Вооруженных сил Украины у «Донецкой народной республики» волосы «встают дыбом», о чем информирует replyua.net со ссылкой на сообщение Стрелкова.
Так, согласно данным боевика, в настоящее время потери российской армии на Донбассе выросли в четыре раза, что является огромнейшим уроном для террористов. В это же время сбежавший из «ДНР» в Россию Гиркин подчеркнул, что данные по потерям оккупационных войск он предоставляет достоверные. По его словам, они взятые из открытых источников, а также собственных данных. Убийца украинских защитников добавил: «С начала мая 2019 и по настоящее время на Востоке Украины идет бойня. За два этих месяца потери «корпусов» в три, а то и четыре раза превышают средние потери на протяжении всего предыдущего года».
По словам террориста, Вооруженные силы Украины смешивают оккупантов с землей. Силы ООС просто мастерски уничтожают гибридную армию РФ. Также Игорь Гиркин признал, что «ЛДНР» имеют масштабную проблему с «кадрами». Много кто из новобранцев после первого же боя разрывают контракты и убегают из подразделений.
Теги: бойцы, потери, ВСУ, Гиркин
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