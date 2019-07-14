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"ДНРовцы" нашли новую "подставу" с паспортами РФ: "Тупик какой-то! Вы что, издеваетесь?”
Любители "русского мира" обнаружили новую проблему с российскими паспортами, которые Кремль выдал на оккупированном Донбассе. На своей машине "ДНРовцы" в РФ теперь путешествовать не смогут. Внимание на вой сепаратистов по поводу новой подставы с паспортами обратил в Twitter известный донецкий блогер hochu_domoy, передает https://www.dialog.ua/. Очередную проблему с паспортом РФ обнаружил некий житель "ДНР" Роман Филатов. Он пожаловался, что его знакомых российские ФСБшники не пустили в аннексированный Крым на автомобиле с номерами "республики", несмотря на наличие новенького паспорта РФ. В Россию, заверили сепаратиста комментаторы, его тоже не пустят. "По сути, вы как гражданин РФ ввозите автомобиль другого государства", - объяснили "ДНРовцу". Теперь жителям оккупированных Донецка и Луганска, чтобы путешествовать по РФ на своем транспорте, придется покупать автомобили с российской регистрацией. Но и тут обнаружилась проблема. Оказывается, купить в РФ авто с паспортом без российской прописки невозможно.
Теги: Донбасс, паспорт, ДНР
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