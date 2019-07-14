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На Донбассе кровопролитные артиллерийские бои по всему фронту - ВСУ методично громят оккупанта
На Донбассе практически по всей линии фронта сохраняется напряженная обстановка. Гибридная армия РФ активно использует артиллерию, ВСУ жестко отвечают на атаки. Последними новостями с фронта поделилась в Facebook пресс-служба штаба ООС, передает https://www.dialog. . По данным военных, в субботу, 13 июля, террористы аж 15 раз нарушили режим перемирия. Из них 4 раза они применяли запрещенное "Минском" вооружение - 122-мм артиллерийские системы, а также минометы калибра 120 и 82 мм. 10 атак пришлись на зону ответственности группы ООС "Восток". Под огнем врага оказались позиции ВСУ у Широкино, Водяного, Новотроицкого, Верхнеторецкого, Песков и Авдеевки. 5 обстрелов достались воинам ООС в зоне ответственности группы "Север". Тяжелая российская артиллерия гремела у Зайцево, Новоалександровки и Новолуганского. По данным штаба, в боях 2 бойцов ООС получили ранения. Им оказана медицинская помощь. Ответным огнем ВСУ отправили 1 террориста на больничную койку. Не успокоился враг и после полуночи. До 7:00 утра 14 июля были зафиксированы аж 4 нарушения оккупантом режима тишины - у Широкино, Крымского и Зайцево. На каждый удар террористы получали зеркальный ответ от украинских защитников.
Теги: Донбасс, война, ВСУ, фронт
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- В сети опубликовали видео удара украинского снайпера по НВФ: трое погибших, один ранен11:37
- На Донбассе кровопролитные артиллерийские бои по всему фронту - ВСУ методично громят оккупанта 11:01
- Донбасс спасли от почти 250 взрывных опасностей07:40
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