Разрушительные обстрелы: В ОБСЕ рассказали о повреждениях домов и инфраструктуры прифронтовых поселков

14.07.2019 17:40

В результате непрекращающихся боевых действий на Донбассе продолжают страдать жители прифронтовых поселков. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Так, 11 июля в н. п. Таврическое (неподконтрольный правительству, 48 км к западу от Луганска) наблюдатели видели 2 свежие воронки (вокруг одной были осколки) на приусадебном участке примерно в 20 и 100 м к западу от одноэтажного дома на ул. Западной, 8. Определить тип примененного вооружения и направление огня не представлялось возможным. Команда СММ видела отверстие в западном скате крыши дома и выбитое окно с северо-западной стороны; под этим окном на земле были разбросаны осколки стекла. Кроме того, наблюдатели зафиксировали трещины на внутренних стенах основной комнаты дома. Примерно в 4 м к юго-западу от дома члены патруля Миссии видели выбитое северо-западное окно одноэтажного кирпичного здания, а также осколки стекла на земле под этим окном. Команда СММ отметила, что 3-метровая секция внешнего деревянного забора приблизительно в 20 м к западу от вышеуказанного дома была полностью разрушена, а на оставшейся части забора зафиксировано не менее 15 отверстий. Наблюдатели определили, что все вышеописанные повреждения образовались недавно, предположительно в результате попадания осколков от этих же взрывов. Жительница (в возрасте 70–79 лет) дома сообщила, что она находилась дома, когда утром 10 июля услышала взрывы. По ее словам, никто не пострадал.

Примерно в 10 м к северо-западу от вышеупомянутого дома в Таврическом наблюдатели видели частично выбитое окно с северо-западной стороны, под которой на земле были осколки стекла, а также 6 отверстий в северо-западной стене и еще 1 отверстие в северо-западном скате крыши одноэтажного дома на ул. Западной, 6. Ориентировочно в 4 м к юго-западу от этого дома члены патруля Миссии видели 3 частично выбитых окна с северо-восточной стороны одноэтажного каменного здания. Наблюдатели определили, что все вышеописанные повреждения образовались недавно, предположительно в результате попадания осколков от вышеупомянутых взрывов. Двое жителей (мужчина и женщина, 60–69 лет) дома сообщили, что они были дома, когда утром 10 июля услышали взрывы. По их словам, никто не пострадал.

В этот же день на электрической подстанции на улице Дюканова в н. п. Ирмино (неподконтрольный правительству, 54 км к западу от Луганска) беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ малого радиуса действия обнаружил свежее место огневого поражения (отверстие) в западо-северо-западном скате крыше двухэтажного центрального здания пункта управления станции. Наблюдатели видели соответствующее отверстие в бетонном полу на втором этаже внутри здания. По оценке, повреждения образовались предположительно в результате попадания артиллерийского снаряда, выпущенного с неустановленного направления. Внутри здания команда Миссии зафиксировала бетонные обломки, которые были разбросаны на втором этаже и на лестнице. Наблюдатели зафиксировали 4 выбитых окна, при этом защитные решетки на одном из них были деформированы наружу. В другом двухэтажном здании электрической подстанции в 10–15 м к востоку команда СММ зафиксировала осколочные повреждения на западной кирпичной стене и останки снаряда на земле между двумя зданиями. Наблюдатели определили, что все повреждения образовались от разлета осколков вышеупомянутого снаряда. Команда Миссии видела воронку в мягком грунте в 130 м к западо-юго-западу от центрального здания, образовавшуюся, по оценке, в результате разрыва предположительно артиллерийского снаряда (определить направление огня не представлялось возможным).

11 июля на юго-западной окраине н. п. Золотое-5 (Михайловка; неподконтрольный правительству, 58 км к западу от Луганска), примерно в 500 м к востоку от западного края участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска), БПЛА СММ малого радиуса действия обнаружил отверстие в западном скате крыши трехэтажного здания Дома культуры. Определить тип примененного вооружения и направление огня не представлялось возможным. На расстоянии около 700 м далее на запад члены патруля СММ зафиксировали свежие повреждения (отверстия или выбитые стекла; по оценке, в результате стрельбы) в 4 северных окнах на первом, втором и третьем этажах трехэтажного кирпичного здания функционирующей школы на улице Мира. 60-летняя сотрудница школы сообщила о том, что повреждения здания она увидела утром 11 июля.

На ул. Никитина, 6, в Чермалыке команда Миссии, которую сопровождал офицер Вооруженных сил Украины при Совместном центре контроля и координации (СЦКК), зафиксировала свежую воронку примерно в 45 м к востоку от жилого дома (по оценке, образовалась в результате разрыва 82-мм минометной мины). Кроме того, наблюдатели видели около 10 выбоин в восточной стене этого дома. Двое жителей (женщина и мужчина, 80–89 лет) дома сообщили, что они находились внутри дома, когда поздно вечером 11 июля услышали обстрел.

Источник : https://dnews.dn.ua