- Разрушительные обстрелы: В ОБСЕ рассказали о повреждениях домов и инфраструктуры прифронтовых поселков17:40
- Ситуация на КПВВ: Каргил — много автомобилей, Горловка — очередь формируется наплывами16:20
- Донетчина: Где и сколько зарегистрировано переселенцев16:00
- У боевиков «ЛДНР» забирают паспорта Украины15:00
- В сети опубликовали видео удара украинского снайпера по НВФ: трое погибших, один ранен11:37
- На Донбассе кровопролитные артиллерийские бои по всему фронту - ВСУ методично громят оккупанта 11:01
- Донбасс спасли от почти 250 взрывных опасностей07:40
- «Бойцы ВСУ закапывают нас в землю. Потери выросли в 4 раза», - Гиркин признал капитуляцию «ЛДНР»07:21
- На КПП Донбасса изъяли крупную партию лекарств21:40
- В "ДНР" заявили, что "Vodafone Украина" передал в оккупированный Донецк оборудование для стабилизации работы связи 18:02
Ситуация на КПВВ: Каргил — много автомобилей, Горловка — очередь формируется наплывами
Сегодня, 14 июля, на всех КПП, подконтрольных «ДНР», наблюдаются очереди. Самые загруженные блокпосты — «Горловка» и «Александровка» (Каргил). Об этом местные жители сообщают в соцсетях.
На КПП «ДНР» в Горловке на Бахмутском направлении на выезд очередь формируется наплывами. По словам очевидцев, более-менее активный пропуск начинается после большого скопления авто и людей. На въезд с территории, подконтрольной Украине, свободно:
«КПВВ „Горловка“. По состоянию на 09.40 на пункте пропуска 160 автомобилей, 11 автобусов и микроавтобусов, до 110 человек пешей очереди»,
«10:08. Из Горловки на Бахмут, час назад пеших полсетки, довольно быстро на три (три, Карл!) окна. Машин на знаке 70 за полицией»,
«10:09. Родители стоят на блокпосту „ДНР“ в сторону Украины, почему-то никого не пускают на машинах. И очередь не такая большая, но стоят уже давно и ни одна машина не проехала»,
«…вот потому что очередь не такая большая, потому и движения нет…»,
«12:11. В сторону Донецка на укр — сразу на проверку, на „ДНР“ — 40 машин, движение слабое»,
«13:55. На паспортном „днр“ в Украину 80 авто, пеших 300−350».
На Марьинском направлении, на КПП «ДНР» «Александровка» (Каригл)на выезд — основная из авто на середине моста, около 200 единиц, льготная — приблизительно вполовину меньше. На въезд со стороны подконтрольной территории — около 40 машин:
«7:15. Каргил, основная далеко на мосту. Почти до съезда на ХБК. На знаке Донойл»,
«10:19. Каргил, сейчас из Донецка очередь на верху моста (около 200 машин). Льготная — в половину меньше, запускают по 6 машин (3+3)»,
«11:19. Каргил в Украину основная на мосту, льготы — половина. Каргил в Донецк машин 40»,
«13:22. Каргил на Украину — общая на СЕРЕДИНЕ моста!!!»
КПП «Еленовка», на Мариупольском направлении, на выезд: очередь из машин — «за поворот», на украинском КПВВ в обе стороны — очередей нет. По словам проезжающих, большое количество машин оставалось на ночь. Людям приходится искать пристанище в ближайших населенных пунктах, так как оставаться на блокпосту запрещено: «Ночуют по дворам на своих машинах, не бесплатно, разумеется». Сообщают, что стоимость «услуги» — 200 рублей.
«Еленовка на Донецк только начали подъезжать… на 6−30 было машин 5»,
«07:00. Еленовка на Мариуполь за поворот, льготы машин 30, еще пускают на реверс по 10 авто. Начали работать с 5−30.
«„Новотроицкое“ на Донецк по состоянию на 07:30 10 машин, в сторону Марика 20, 0 пеших»,
«На Еленовке в 08:10 около 20 машин на Донецк, до поворота на Марик, 0 пеших. Я прошел пешим все посты ровно за час, при этом 40 минут сидел в автобусе на „Новотроицком“»,
«На 13.50 кпп „Новотроицкое“ Украина нет авто и людей — как в „ДНР“ так и на Мариуполь».
Мариупольское направление, в сторону Гнутово, по состоянию на 11 утра — очередь из авто около 70 единиц, движение очень плохое:
«4:54. Октябрь на Мариуполь. Льгота 12 авто, основная на верху перед поворотом»,
«10:30. Октябрь очередь в камышах (около 70+/-) так и заканчивается, льгота 2 авто и то перевозы»,
«10:42. Октябрь минут за 40 придвинулись машин на 10. Очередь заканчивается в камышах».
Источник : https://donpress.
Теги: Донбасс, Горловка, очередь, КПВВ
- Блокпосты на Донбассе: на Горловке большая пешая очередь, в «Еленовке» почти никого
- Куда все едут? Чем завершилось 24 мая на проблемном КПП «ДНР» под Горловкой
- В детсадах Горловки сократилась очередь
- В соцсетях показали огромную очередь на КПП «ДНР» вблизи Горловки
- В Горловке отменили очереди под кабинетами чиновников
- Обстановка на КПВВ: На «Каргил» и в Горловку лучше не ехать вообще— очереди стоят по несколько дней
- Под Луганском оккупанты обстреляли беспилотник наблюдателей ОБСЕ18:33
- Разрушительные обстрелы: В ОБСЕ рассказали о повреждениях домов и инфраструктуры прифронтовых поселков17:40
- Ситуация на КПВВ: Каргил — много автомобилей, Горловка — очередь формируется наплывами16:20
- Донетчина: Где и сколько зарегистрировано переселенцев16:00
- У боевиков «ЛДНР» забирают паспорта Украины15:00
- В сети опубликовали видео удара украинского снайпера по НВФ: трое погибших, один ранен11:37
- На Донбассе кровопролитные артиллерийские бои по всему фронту - ВСУ методично громят оккупанта 11:01
- Донбасс спасли от почти 250 взрывных опасностей07:40
- «Бойцы ВСУ закапывают нас в землю. Потери выросли в 4 раза», - Гиркин признал капитуляцию «ЛДНР»07:21
- На КПП Донбасса изъяли крупную партию лекарств21:40
- "Теперь можно сливать все, что угодно". Зеленский поручил прекратить экологические проверки морских портов18:42
- Под Луганском оккупанты обстреляли беспилотник наблюдателей ОБСЕ18:33
- Две пенсии для украинцев: власть обещает, но не все так просто18:00
- Разрушительные обстрелы: В ОБСЕ рассказали о повреждениях домов и инфраструктуры прифронтовых поселков17:40
- «Подождем!»: Лолита рассказала о своих будущих отношениях17:20
- У легендарного Зидана произошла смертельная трагедия 17:00
- В Турции задержали двоих украинцев за перевозку мигрантов16:38
- Ситуация на КПВВ: Каргил — много автомобилей, Горловка — очередь формируется наплывами16:20
- Донетчина: Где и сколько зарегистрировано переселенцев16:00
- На Закарпатье подозреваемый пытался сбежать и наехал на копа15:40
- Нейробиологи выявили связь между голодом и памятью08:40
- Медики назвали причины ранней седины08:00
- Ягоды жизни. Топ-7 самых полезных ягод сезона. Рейтинг для здоровья от специалиста17:37
- Врачи рассказали, кому нельзя есть арбуз16:00
- Немцы стали существенно меньше пить пива12:00
- Раскрыты самые громкие интим-скандалы в Раде: кто, кого и как11:24
- Украинцы зарабатывают миллионы на сборе лекарственных трав07:20
- Раскрыта правда: что видят люди перед смертью?22:37
- Самый точный гороскоп на 2020 год17:46
- Митрополит Павел: "Нет украинской или русской церкви. Есть одна — Христова"16:32
- День Петра и Павла: что можно и нельзя делать, правила и традиции
- ВСУ громят врага под Горловкой, боевики отхватывают сполна за Гранитное, десятки 200-х и 300-х
- У жительницы Киева отобрали квартиру за большой долг
- «Порошенко соврал»: раскрыты детали трагедии на Донбассе, «украинским военным запретили…»
- Нибиру уничтожила Венеру: на очереди Земля, ученые ошарашили открытием
- "ДНРовцы" с дикими криками ударили по Марьинке сверхмощными российскими ракетами УР-83
- Медики рассказали о скрытой опасности арбузов
- 5 знаков Зодиака, обладающих самой сильной интуицией
- Украинцам кардинально изменили выдачу пенсии и субсидий: что необходимо знать
- Расшифровано древнее пророчество из Библии: когда воцарится хаос и наступит конец человечества