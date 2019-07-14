- На Донбассе пророссийские боевики ударили из запрещенного вооружения: ВСУ понесли потери08:32
- Боевики "ДНР/ЛНР" признали мощь ВСУ: "Выбивают наших, работают дерзко, мы так не можем"07:29
- На Донетчине нашли останки 15 бойцов времен Второй мировой войны15:01
- Главари ОРДО упростили пересечение границы «республики» для получения паспортов РФ14:19
- КПВВ "Майорское" возобновил работу, взрывчатку не обнаружили 14:00
- Террористы «ЛДНР» устроили побоище на Донбассе: Докучаевск дрожит от взрывов10:03
- Обстановка на блокпостах: КПВВ «Майорск» закрыт из-за информации о заминировании09:40
- На Донбассе боевики заставили местного жителя идти по минированной территории – штаб ООС 09:20
- Переселенцам: Ответы на 12 вопросов о голосовании на выборах в ВРУ09:01
- Выпускники ОРДО получили дипломы российского образца08:39
Спасатели помогли более 800 мирным гражданам при пересечении донбасской линии разграничения
В течение недели спасатели Донетчины и Луганщины продолжали оказывать помощь в пунктах оказания помощи населению, расположенных на территории контрольных пунктов въезда-выезда у линии разграничения.
В пяти КПВВ («Марьинка», «Майорское», «Гнутово», «Новотроицкое», «Станица Луганская») была оказана медицинская и психологическая помощь 817 лицам.
Напомним, что в ООН призвали упростить пересечение КПВВ и выплату пенсий жителям Донбасса и переселенцам. Комментируя сложности пересечения донбасской линии разграничения, аналитик фонда «Демократические инициативы» Мария Золкина заявила, что украинским властям необходимо изменить правила перемещения товаров через КПВВ. Правозащитники с начала конфликта на Востоке пытаются привлечь внимание к необходимости системного пересмотра подхода к функционированию КПВВ.
Кроме того, личным составом ГСЧС, продолжаются аварийно-восстановительные работы жилых домов, пострадавших от обострелов в населенных пунктах Марьинка, Красногоровка, Лебединское и Бердянское. За неделю восстановлено 8 домов, всего с начала проведения АТО-ООС восстановлено 390 жилых домов.
Источник : http://avdeevka.city
Теги: Донбасс, спасатели, линия разграничения, мирные граждане
- Спасатели оказали помощь гражданам после закрытия донбасского КПВВ
- Навстречу Евро-2012. К "Донбасс Арене" "привяжут" авто, а фан-зону увидят в онлайне
- Тройное ДТП в Донецкой области. Погибла женщина
- Из реки вытащили тело мариупольца, пропавшего четыре дня назад
- Спасатели помогли пенсионерам
- В Мариуполе за ночь сгорело несколько машин (ФОТО)
- На Донбассе пророссийские боевики ударили из запрещенного вооружения: ВСУ понесли потери08:32
- На Луганщине идет борьба с нашествием саранчи07:48
- Боевики "ДНР/ЛНР" признали мощь ВСУ: "Выбивают наших, работают дерзко, мы так не можем"07:29
- На Донетчине нашли останки 15 бойцов времен Второй мировой войны15:01
- На КПВВ в Станице Луганской начал курсировать автобус14:30
- Главари ОРДО упростили пересечение границы «республики» для получения паспортов РФ14:19
- КПВВ "Майорское" возобновил работу, взрывчатку не обнаружили 14:00
- Террористы «ЛДНР» устроили побоище на Донбассе: Докучаевск дрожит от взрывов10:03
- Обстановка на блокпостах: КПВВ «Майорск» закрыт из-за информации о заминировании09:40
- На Донбассе боевики заставили местного жителя идти по минированной территории – штаб ООС 09:20
- Украинцы стали первыми жертвами новейшей бомбы: накануне третьей мировой10:46
- Гороскоп на 16 июля: Скорпионы будут провоцировать людей, а Рыб ждут острые диалоги08:35
- На Донбассе пророссийские боевики ударили из запрещенного вооружения: ВСУ понесли потери08:32
- Дождь, временами — солнце. Синоптики рассказали о погоде на сегодняшний день08:29
- На Луганщине идет борьба с нашествием саранчи07:48
- Боевики "ДНР/ЛНР" признали мощь ВСУ: "Выбивают наших, работают дерзко, мы так не можем"07:29
- Вчерашний ливень в Киеве оказался самым сильным за все годы наблюдений 22:41
- ЦИК передал бюллетени на заграничные избирательные участки22:20
- Кандидатам в нардепы напомнили об украинском языке агитации с 16 июля22:00
- Украинские синхронистки выиграли чемпионат мира21:40
- Украинцы стали первыми жертвами новейшей бомбы: накануне третьей мировой10:46
- Гороскоп на 16 июля: Скорпионы будут провоцировать людей, а Рыб ждут острые диалоги08:35
- Заболеваемость корью в Украине продолжает падать20:20
- Врачи объяснили, как избежать летней потливости20:00
- Ученые выявили новую неожиданную причину ожирения12:00
- Назван продукт, уменьшающий вредное воздействие алкоголя11:40
- Супрун рассказала, как выбирать в магазине главный десерт лета11:00
- Какие лекарства взять в отпуск: фармацевты дали советы10:40
- Названо опасное последствие отказа от мясных продуктов22:00
- Летняя подработка студентов: Как можно трудоустроиться и какая положена зарплата21:20
- У жительницы Киева отобрали квартиру за большой долг
- Нибиру уничтожила Венеру: на очереди Земля, ученые ошарашили открытием
- "Нафтогаз" назвал июльскую цену на газ для населения
- Украинцам кардинально изменили выдачу пенсии и субсидий: что необходимо знать
- "ДНРовцы" нашли новую "подставу" с паспортами РФ: "Тупик какой-то! Вы что, издеваетесь?”
- Расшифровано древнее пророчество из Библии: когда воцарится хаос и наступит конец человечества
- Эксперты РФ: ВСУ уже настолько сильны, что могут взять Донецк за 2 дня - после этого с Путиным будет покончено
- Скандал вокруг НБУ набирает обороты: украли не только купюру в 1000 грн:
- "Поговорим отдельно": Кличко получил от Зеленского жесткий втык
- Медреформа Супрун обернулась провалом, ситуация критическая: «тысячи деклараций аннулируют»