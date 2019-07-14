Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

У боевиков «ЛДНР» забирают паспорта Украины

14.07.2019 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
У боевиков «ЛДНР» забирают паспорта Украины

Сепаратисты мысленно простились с паспортами с трезубцем.

Чтобы лишить боевиков т.наз. «1-го и 2-го армейских корпусов армии «Л/ДНР» возможности уйти на подконтрольную Украине территорию, оккупационное командование в принудительном порядке изымает у них паспорта граждан Украины, которые якобы закладываются на сберегание в «секретной части».

Об этом координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец сообщает на своей странице в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

По данным военного эксперта, значительное количество «военнослужащих» оккупационных формирований из числа местных коллаборантов уверено в том, что эти паспорта они уже не увидят (якобы они будут уничтожены командованием).

 



Теги: Украина, паспорт, ДНР, ЛНР, боевики
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх