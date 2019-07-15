Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

КПВВ "Майорское" возобновил работу, взрывчатку не обнаружили

15.07.2019 14:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
КПВВ "Майорское" возобновил работу, взрывчатку не обнаружили

Сообщение о минировании контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" на линии разграничения в Донецкой области не подтвердилось, рассказали в Министерстве внутренних дел. 
 Контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" в Донецкой области возобновил работу после проверки на наличие взрывоопасных предметов. Об этом 15 июля сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в Facebook.

В ведомстве напомнили, что сообщение о минировании поступило непосредственно перед открытием контрольных пунктов въезда-выезда.

Людей эвакуировали. В результате проверки взрывоопасных предметов на КПВВ не обнаружили.

Сейчас все пункты пропуска работают в штатном режиме, добавили в пресс-службе. 
 Источник : https://gordonua.com 



Теги: Донбасс, взрывчатка, Майорск, КПВВ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх