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Многие жители неподконтрольного Донбасса чувствуют себя украинцами, – представитель ООН
Многие люди, проживающие на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса, чувствуют себя украинцами. Многие из них регулярно ездят на контролируемую территорию, чтобы проведать семью или получить пенсии. Но эти люди чувствуют, что их бросили. Об этом рассказал представитель Агентства ООН по делам беженцев в Украине Пабло Матеу в эфире «Радио НВ», сообщает пресс-служба Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
«По моему опыту, когда я общаюсь с людьми на неподконтрольных территориях, они чувствуют себя украинцами. Многие из них мне говорят: "Мы хотим быть украинцами". Но также они чувствуют, что определенные действия правительства свидетельствуют о том, что будто бы они не являются украинцами. Многие из них регулярно ездят на контролируемую территорию, чтобы проведать семью или получить пенсии. Поэтому есть много контактов. Как я уже говорил, эти люди чувствуют, что их бросили. Но они отмечают, что их покинули обе стороны. Когда мы говорим о пенсиях, мы должны признать что это их право. Они всю жизнь там работали и внесли вклад в эти пенсии. Они не просят какой-то подарок или подачку, а просят о том, на что имеют право. Они просто оказались жертвами ситуации и не могут это контролировать», – сказал он.
Многие люди, проживающие на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса, чувствуют себя украинцами. Многие из них регулярно ездят на контролируемую территорию, чтобы проведать семью или получить пенсии. Но эти люди чувствуют, что их бросили. Об этом рассказал представитель Агентства ООН по делам беженцев в Украине Пабло Матеу в эфире «Радио НВ», сообщает пресс-служба Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
«По моему опыту, когда я общаюсь с людьми на неподконтрольных территориях, они чувствуют себя украинцами. Многие из них мне говорят: "Мы хотим быть украинцами". Но также они чувствуют, что определенные действия правительства свидетельствуют о том, что будто бы они не являются украинцами. Многие из них регулярно ездят на контролируемую территорию, чтобы проведать семью или получить пенсии. Поэтому есть много контактов. Как я уже говорил, эти люди чувствуют, что их бросили. Но они отмечают, что их покинули обе стороны. Когда мы говорим о пенсиях, мы должны признать что это их право. Они всю жизнь там работали и внесли вклад в эти пенсии. Они не просят какой-то подарок или подачку, а просят о том, на что имеют право. Они просто оказались жертвами ситуации и не могут это контролировать», – сказал он.
Источник : https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, ООН, территория, пенсии
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