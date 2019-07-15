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На Донетчине нашли останки 15 бойцов времен Второй мировой войны
Вблизи села Долина в Славянском районе Донецкой области благодаря немецкой аэрофотосъемке исследователи нашли и подняли останки 15 бойцов времен Второй мировой войны.
Раскопки продолжались два дня. В них были задействованы 7 поисковиков, которые проверили десятки гектаров фермерских угодий, засеянных пшеницей и подсолнечником.
«Аэрофотосъемки, которые немцы делали во время разведки с самолетов, они потом по этим картам проводили артиллерийскую разводку, отрабатывали участки, знали, где и какие стоят подразделения. На американских и немецких сайтах они продают данные аэрофотосъемки, чтобы можно было проводить поисковые работы по определенным локациям», – рассказал координатор поискового отряда гуманитарной миссии «Черный тюльман» Алексей Юков.
«По факту мы и не знали, что на этом поле была серьезная линия обороны», – добавил он.
За два дня работы поисковики обнаружили 5 захоронений с телами 15 бойцов времен Второй мировой войны. В захоронениях бойцов Красной армии нашли и элементы военной экипировки – фляги, котелок, немецкий набор для бритья. «Солдаты пользовались в обиходе тем, что могли подобрать. Часть этих солдат, видимо, городские, потому что очень ухоженные зубы. По нашим предположениям, этих солдат стянули [в могилы] немецкие военнослужащие или местные жители под руководством солдат Вермахта», – отметил Юков.
В 1942-1943 годах в местах работы поискового отряда велись бои за освобождение Славянского района Донетчины от немецких захватчиков. По мнению поисковиков, найдены останки бойцов, которые погибли зимой 1943 года.
Останки бойцов отправили на хранение в специально отведенное место. Перезахоронят их в мае следующего года в одном из сел Славянского района Донетчины.
С начала года участники поискового отряда гуманитарной миссии «Черный тюльман» нашли и подняли из захоронений останки 55 бойцов Красной армии и 7 немецких солдат. Установлены личности 5 немцев, но ни одному советскому солдату. Это связано с тем, что бойцам Советской армии было запрещено носить опознавательные знаки из металла, их заменили бумажными книжками, отмечает координатор поискового отряда гуманитарной миссии «Черный тюльман» Алексей Юков.
Источник : https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, Вторая Мировая война, останки, бойцы, Донетчина
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