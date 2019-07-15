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Обстановка на блокпостах: КПВВ «Майорск» закрыт из-за информации о заминировании
По сообщению Госпогранслужбы, утром 15 июля, непосредственно перед открытием КПВВ, в 05.45 от неизвестного лица в службу «102» Национальной полиции поступило анонимное сообщение о заминировании КПВВ «Майорское».
Остальные пункты пропуска открылись согласно летнему графику. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.
В общем через КПВВ последовало 38,1 тысячи человек и 4,8 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 8840 человек и 1160 транспортных средств;
«Марьинка» — 7855 человек и 1365 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 67 565 человек и 1245 транспортных средств;
«Гнутово» — 4210 человек и 1010 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 10 410 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Марьинка» — 10/70;
«Новотроицкое» — 10/70;
«Гнутово» — 20/20.
Источник : https://donpress.com
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