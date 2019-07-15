Переселенцам: Ответы на 12 вопросов о голосовании на выборах в ВРУ

2. Могу ли я проголосовать, если у меня есть только паспорт в форме ID-карты без извлечения о месте регистрации?

Да, если вы включены в список избирателей.

3. Какие документы являются основанием для получения избирательного бюллетеня и могут быть использованы на обычных и специальных избирательных участках?

Временное удостоверение гражданина Украины (для лиц, недавно принятых в гражданство Украины), паспорт гражданина Украины, военный билет (исключительно для военнослужащих срочной службы).

4. Я хочу обратиться с административным иском об уточнении списка избирателей. Когда я должен это сделать?

Не позднее, чем за 2 дня до дня голосования.

5. Какая сумма судебного сбора?

Исковое заявление об уточнении списка избирателей подается в административный суд без уплаты судебного сбора.

6. Вносятся ли изменения в список избирателей в день голосования?

Да, в день голосования изменения в список избирателей вносятся, но исключительно на основании решения суда (ч.1 ст. 42 Закона о выборах НДУ).

7. Когда я могу проверить себя в списках избирателей?

Со дня, следующего после получения членами участковой комиссии предварительных списков избирателей (не позднее 10 июля).

8. Где будет находиться моя фамилия в списке избирателей?

В конце списка избирателей (не по адресу проживания).

9. Какие документы нужны для временного изменения места голосования без изменения избирательного адреса?

Только паспорт в форме книжечки или ID-карты. Никаких дополнительных документов не требуется.

10. Можно ли повторно изменить место голосования на одних и тех же выборах?

Да. Сначала надо отменить свое заявление, обратившись в отдел Реестра, который выдал предыдущее удостоверение об изменении места голосования, а затем написать новое заявление в нужном отделе ведения Реестра избирателей.

11. Куда подавать заявление, если ВПЛ в день голосования будет заграницей?

В отдел ведения Государственного реестра избирателей в Министерстве иностранных дел.

12. Могу ли я подать заявление о временном изменении места голосования через онлайн-кабинет избирателя или по почте?