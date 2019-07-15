Террористы «ЛДНР» устроили побоище на Донбассе: Докучаевск дрожит от взрывов

15.07.2019 10:03

Сразу несколько населенных пунктов Донбасса оказались под плотным огнем террористов, которые работают с использованием орудий, запрещенных Минским процессом. Активные боевые действия наблюдаются вблизи Докучаевска. Перестрелка там продолжается уже несколько часов. Свидетели происходящего публикуют в социальных сетях видео происходящего.



Местное население Докучаевска весьма напугано, люди пишут о том, что таких ожесточенных обстрелов не припоминают с 2014 года. Также жители подчеркивают, что атаки охватили не только сам населенный пункт Докучаевск, но также и несколько близлежащих поселков. «Освободители» Донбасса применяют 122-миллиметровые минометы, БМП, а также 82-миллиметровые минометы. Кроме того, работает стрелковое оружие.



Жители в социальных сетях пишут: «На Ясном весело», «Беда и очень страшно», «Жёстко, сильное рубилово, такого уже не было пять лет», «Второй час уже громыхает, уже не считаем взрывы», «Нам самим жутко, у детей истерика вообще».

Источник: https://replyua.