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Выпускники ОРДО получили дипломы российского образца
15.07.2019 08:39
Выпускникам высших учебных заведений «ДНР» вручили дипломы российского образца. Всего было выдано 660 дипломов. Об этом сообщают РосСМИ.
Торжественная церемония награждения прошла во временно неподконтрольном Донецке. Лучшие студенты получили документ из рук главаря «ДНР» Дениса Пушилина.
Дипломы, выданные на территории «ДНР», признает только Россия, поэтому студенты по желанию могут получить два диплома.
Источник : https://donpress.
Теги: Донбасс, диплом, выпускники, ОРДО
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