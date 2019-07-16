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Боец, раненый при обстреле колонны ВСУ под Гранитным, рассказал детали происшествия. ВИДЕО
В YouTube. обнародовали видео с бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергеем Булгаковым. Он получил тяжелые ранения в результате обстрела грузовика неподалеку Гранитного.
В результате обстрела погиб 21-летний младший сержант Антон Фака. Сергея от удара выбросило за борт. В больницу Днепра его доставили в крайне тяжелом состоянии, передает donpress.com.
«На выходных в соцсетях появилась информация, что в Днепропетровской областной больнице от тяжелых травм скончался 32 летний артиллерист Сергей Булгаков. Военный был неподалеку Гранитного в грузовике, когда в их КРАЗ противник попал противотанковой управляемой ракетой».- говориться в сюжете.
Сергей рассказал, как 10 июля попал под обстрел противника.
«По нам был произведен пуск, короче, ПТУР. Противотанковый ракетный комплекс, был произведен пуск», — говорит боец.
По его словам автомобиль остановился на перекрестке, чтобы пропустить кортеж гражданских автомобилей, в одном из которых ехал Кириленко.
«Как мне потом сказали, что там было руководство из администрации, и вроде как целились по ним, целили по ним, но хоть что-то решили зацепить. Мы не были в сопровождении, мы выполняли отдельно свои задачи по назначению командования», — говорит Сергей.
Теги: Донбасс, грузовик, обстрел, КрАЗ, потеря, больница, ранения, ВСУ, соцсети, ракетный удар
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