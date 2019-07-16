Боец, раненый при обстреле колонны ВСУ под Гранитным, рассказал детали происшествия. ВИДЕО

16.07.2019 09:31

В YouTube. обнародовали видео с бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергеем Булгаковым. Он получил тяжелые ранения в результате обстрела грузовика неподалеку Гранитного.

В результате обстрела погиб 21-летний младший сержант Антон Фака. Сергея от удара выбросило за борт. В больницу Днепра его доставили в крайне тяжелом состоянии, передает donpress.com.

«На выходных в соцсетях появилась информация, что в Днепропетровской областной больнице от тяжелых травм скончался 32 летний артиллерист Сергей Булгаков. Военный был неподалеку Гранитного в грузовике, когда в их КРАЗ противник попал противотанковой управляемой ракетой».- говориться в сюжете.

Сергей рассказал, как 10 июля попал под обстрел противника.

«По нам был произведен пуск, короче, ПТУР. Противотанковый ракетный комплекс, был произведен пуск», — говорит боец.

По его словам автомобиль остановился на перекрестке, чтобы пропустить кортеж гражданских автомобилей, в одном из которых ехал Кириленко.

«Как мне потом сказали, что там было руководство из администрации, и вроде как целились по ним, целили по ним, но хоть что-то решили зацепить. Мы не были в сопровождении, мы выполняли отдельно свои задачи по назначению командования», — говорит Сергей.