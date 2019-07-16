- Убит еще один защитник Украины - ВСУ заставили армию РФ поплатиться за преступные атаки12:31
- Главарь «ДНР» Денис Пушилин издал «указ» о проведения «переписи населения»12:09
- Тука рассказал о ситуации с двойными пенсиями жителей ОРДЛО 11:46
- Под Мариуполем отдыхающая женщина потеряла троих детей11:03
- Боец, раненый при обстреле колонны ВСУ под Гранитным, рассказал детали происшествия. ВИДЕО09:31
- На Донбассе пророссийские боевики ударили из запрещенного вооружения: ВСУ понесли потери08:32
- В Донецке, Горловке и Макеевке пропало теле- и радиовещание «ДНР»08:09
- Боевики "ДНР/ЛНР" признали мощь ВСУ: "Выбивают наших, работают дерзко, мы так не можем"07:29
- На Донетчине нашли останки 15 бойцов времен Второй мировой войны15:01
- Главари ОРДО упростили пересечение границы «республики» для получения паспортов РФ14:19
Боевики "ДНР/ЛНР" признали мощь ВСУ: "Выбивают наших, работают дерзко, мы так не можем"
Боевики уже открыто признают превосходство армии Украины. По словам наемников РФ на Донбассе, силы ООС показывают настоящее мастерство.
У ВСУ большое преимущество в живой силе. Террористы "ДНР/ЛНР" подчеркивают - бойцы армии Украины действуют четко, у них есть план и стратегия, сообщает "Диалог.UA".
Соответствующие скриншоты в Facebook показал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). Один из наемников отметил, что у ВСУ чувствуется продуманная стратегия: выбивать противника по одному. "Не торопясь, но непрерывно. Учитывая, что у них кратное преимущество в живой силе – вполне грамотное решение. Работают продуманно, дерзко и толково", – констатировал боевик. Он пожаловался, что на "территорию" бандформирований "ДНР/ЛНР" часто заходят ДРГ ВСУ. "Интенсивно работают снайперы. Грамотно применяют внезапные огневые налеты с корректировкой с БЛА. Почти каждый день работают ударными БЛА по нашему личному составу", – рассказал боевик. Он добавил, сейчас все действия оккупантов сводятся к противостоянию с ВСУ.
Теги: Донбасс, беспилотник, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
- Оккупанты РФ получили мощный ответ ВСУ на провокации на передовой: сбит БПЛА боевиков, есть раненые
- ВСУ мощными "ответками" парализовали врага, выкатившего на фронт БМП, - у "Л/ДНР" тяжелейшие потери
- Пятеро боевиков уничтожены и ранены: бойцы ВСУ оглушили оккупантов РФ мощной контратакой
- Боевики "ЛДНР" сорвали очередное перемирие на Донбассе: обстрелы врага прогремели в районе Попасной
- ВСУ дали по боевикам крепкую "ответку", у наемников РФ "200-е" и "300-й": боевая сводка
- Минус 6 боевиков за сутки: ВСУ жестко пресекли артобстрелы "Л/ДНР" по всему фронту
- Убит еще один защитник Украины - ВСУ заставили армию РФ поплатиться за преступные атаки12:31
- Главарь «ДНР» Денис Пушилин издал «указ» о проведения «переписи населения»12:09
- Тука рассказал о ситуации с двойными пенсиями жителей ОРДЛО 11:46
- Под Мариуполем отдыхающая женщина потеряла троих детей11:03
- Боец, раненый при обстреле колонны ВСУ под Гранитным, рассказал детали происшествия. ВИДЕО09:31
- На Донбассе пророссийские боевики ударили из запрещенного вооружения: ВСУ понесли потери08:32
- В Донецке, Горловке и Макеевке пропало теле- и радиовещание «ДНР»08:09
- На Луганщине идет борьба с нашествием саранчи07:48
- Боевики "ДНР/ЛНР" признали мощь ВСУ: "Выбивают наших, работают дерзко, мы так не можем"07:29
- На Донетчине нашли останки 15 бойцов времен Второй мировой войны15:01
- Астролог предупредил украинцев о страшных последствиях разрушительного затмения 13:09
- У Зеленского заявили о проведении еще одних досрочных выборов12:53
- Убит еще один защитник Украины - ВСУ заставили армию РФ поплатиться за преступные атаки12:31
- Главарь «ДНР» Денис Пушилин издал «указ» о проведения «переписи населения»12:09
- Тука рассказал о ситуации с двойными пенсиями жителей ОРДЛО 11:46
- Украина взяла Россию в жесткие тиски: новый удар станет для Москвы катастрофой 11:30
- Палеонтологи открыли новый вид динозавров11:15
- Под Мариуполем отдыхающая женщина потеряла троих детей11:03
- Украинцы стали первыми жертвами новейшей бомбы: накануне третьей мировой10:46
- Маков день - что можно, а что нельзя делать 16 июля10:31
- Астролог предупредил украинцев о страшных последствиях разрушительного затмения 13:09
- Украина взяла Россию в жесткие тиски: новый удар станет для Москвы катастрофой 11:30
- Украинцы стали первыми жертвами новейшей бомбы: накануне третьей мировой10:46
- Маков день - что можно, а что нельзя делать 16 июля10:31
- Рейтинг сквалыг: самые скупые мужчины по знаку Зодиака10:15
- Путин шантажирует Зеленского: «политики вынуждены считаться»09:09
- Гороскоп на 16 июля: Скорпионы будут провоцировать людей, а Рыб ждут острые диалоги08:35
- Заболеваемость корью в Украине продолжает падать20:20
- Врачи объяснили, как избежать летней потливости20:00
- Ученые выявили новую неожиданную причину ожирения12:00
- У жительницы Киева отобрали квартиру за большой долг
- Нибиру уничтожила Венеру: на очереди Земля, ученые ошарашили открытием
- "Нафтогаз" назвал июльскую цену на газ для населения
- Украинцам кардинально изменили выдачу пенсии и субсидий: что необходимо знать
- "ДНРовцы" нашли новую "подставу" с паспортами РФ: "Тупик какой-то! Вы что, издеваетесь?”
- Расшифровано древнее пророчество из Библии: когда воцарится хаос и наступит конец человечества
- Эксперты РФ: ВСУ уже настолько сильны, что могут взять Донецк за 2 дня - после этого с Путиным будет покончено
- Скандал вокруг НБУ набирает обороты: украли не только купюру в 1000 грн:
- "Поговорим отдельно": Кличко получил от Зеленского жесткий втык
- Медреформа Супрун обернулась провалом, ситуация критическая: «тысячи деклараций аннулируют»