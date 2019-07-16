- В зоне ООС 26 обстрелов за сутки: двое бойцов ВСУ погибли и трое ранены10:49
- На блокпостах боевиков «ДНР» снова собираются огромные очереди10:20
- Снайпер РФ атаковал ВСУ на передовой, убиты двое военных09:43
- Боевиков «ЛНР» уличили в перемещении РСЗО в район н.п. Хрустальный09:22
- Обстановка на блокпостах в зоне ООС: Больше машин на КПВВ «Новотроицкое»09:01
- Украинские военные мощно влупили по оккупанту под Авдеевкой и взорвали его позицию08:39
- Боевики усилили обстрелы на Донбассе: два бойца ВСУ погибли, трое травмированы08:00
- ВСУ заставили врага бежать, бросив на позиции ПОМ-2 и другое оружие армии Путина. ВИДЕО07:28
- Дончане показали город, в котором «кипит жизнь»22:10
- На Донбассе "грузом 200" сделали пулеметчика "Оплота" Сима - оккупанты в трауре21:26
Через границу с РФ в районе н.п. Манич выехал грузовик в людьми на борту
С временно оккупированной территории Донецкой области через временно неконтролируемый участок границы с РФ в районе н.п. Манич, где нет пункта пропуска, выехал грузовой автомобиль с людьми на борту.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 14 июля 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«Ночью 12 июля БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал, приблизительно в 1 км к востоку от н. п. Манич (неподконтрольный правительству, 76 км к востоку от Донецка), БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал грузовик (с 2 людьми на борту), который двигался к северо-востоку по грунтовой и асфальтированной дорогам в направлении границы с Российской Федерацией, где отсутствуют погранично-пропускные сооружения. В последствии этот же грузовик зафиксировали в поле примерно в 3,5 км к востоко-северо-востоку от Манича и примерно в 200 м к западу от границы».
Теги: Донбасс, люди, грузовик, граница, ОБСЕ, беспилотник, пункт пропуска, РФ
- С территории Донецкой области через Успенку вывозятся неизвестные грузы
- Что боевики «ДНР» вывезли через Успенку в 145 тентованных грузовиках с прицепами
- Через пункт пропуска Изварино в РФ вывозят неизвестные грузы в тентованных грузовиках
- Через КПП «Успенка» в РФ вывозятся неизвестные грузы в крытых грузовиках
- Через пункт пропуска Успенка в РФ вывозят неизвестные грузы в большой колонне грузовиков
- Украинские военные и боевики глушили беспилотник ОБСЕ
- На блокпостах боевиков «ДНР» снова собираются огромные очереди10:20
- Снайпер РФ атаковал ВСУ на передовой, убиты двое военных09:43
- Боевиков «ЛНР» уличили в перемещении РСЗО в район н.п. Хрустальный09:22
- Обстановка на блокпостах в зоне ООС: Больше машин на КПВВ «Новотроицкое»09:01
- Украинские военные мощно влупили по оккупанту под Авдеевкой и взорвали его позицию08:39
- Боевики усилили обстрелы на Донбассе: два бойца ВСУ погибли, трое травмированы08:00
- ВСУ заставили врага бежать, бросив на позиции ПОМ-2 и другое оружие армии Путина. ВИДЕО07:28
- Дончане показали город, в котором «кипит жизнь»22:10
- На Донбассе "грузом 200" сделали пулеметчика "Оплота" Сима - оккупанты в трауре21:26
- В Госдуме объяснили, сколько паспортов РФ намерены выдать жителям ОРДЛО20:01
- В зоне ООС 26 обстрелов за сутки: двое бойцов ВСУ погибли и трое ранены10:49
- "Тамбовский волк" Жидков цинично выступил против курса Украины в ЕС и НАТО - вот вам и "Квартал 95". ВИДЕО10:31
- На блокпостах боевиков «ДНР» снова собираются огромные очереди10:20
- Врач рассказал о плюсах полного отказа от сахара10:02
- Снайпер РФ атаковал ВСУ на передовой, убиты двое военных09:43
- Боевиков «ЛНР» уличили в перемещении РСЗО в район н.п. Хрустальный09:22
- Обстановка на блокпостах в зоне ООС: Больше машин на КПВВ «Новотроицкое»09:01
- Украинские военные мощно влупили по оккупанту под Авдеевкой и взорвали его позицию08:39
- Гороскоп на 20 июля: неприятные диалоги у Близнецов и прогресс у Львов08:20
- Боевики усилили обстрелы на Донбассе: два бойца ВСУ погибли, трое травмированы08:00
- Врач рассказал о плюсах полного отказа от сахара10:02
- 3 знака Зодиака, которые не могут даже представить себя женатыми21:50
- Кремль приготовил Киеву новую ловушку09:02
- Знаменитости рождаются чаще всего под этим знаком Зодиака08:25
- Названа новая причина инфарктов и инсультов08:06
- Диетолог рассказал, сколько дней можно худеть на арбузах22:40
- Инфаркт в Украине "молодеет"22:00
- Назван необычный метод лечения солнечных ожогов10:40
- Диетолог рассказал, какие сухофрукты нельзя худеющим08:20
- Ольга Бузова вышла на сцену опять в трусах22:04
- Украина нанесла России жесткий удар: Путин понесет большие потери
- Путин-Зеленский 1:0: Фурса назвал причину "сокрушительного поражения Президента Украины"
- Путин заговорил о том, что ждет Донбасс, и поставил условие Зеленскому: чего добивается Кремль
- Под Донецком разгорелся кровопролитный бой - оккупанты обрушили артиллерию на ВСУ и зацепили гражданских
- Генерал ВСУ раскрыл единственный путь закончить войну на Донбассе
- Социологи назвали лидера на парламентских выборах
- Тука сделал мрачные прогнозы по поводу будущего ОРДЛО
- Свершилось пришествие Иисуса Христа: в Тирренском море увидели Всевышнего, идущего по воде
- Труп ребенка в чемодане: названа причина смерти
- Зеленский может объявить тотальную мобилизацию и начать наступление на Донбассе, – советник президента. ВИДЕО