Через границу с РФ в районе н.п. Манич выехал грузовик в людьми на борту

16.07.2019 20:59

С временно оккупированной территории Донецкой области через временно неконтролируемый участок границы с РФ в районе н.п. Манич, где нет пункта пропуска, выехал грузовой автомобиль с людьми на борту.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 14 июля 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«Ночью 12 июля БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал, приблизительно в 1 км к востоку от н. п. Манич (неподконтрольный правительству, 76 км к востоку от Донецка), БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал грузовик (с 2 людьми на борту), который двигался к северо-востоку по грунтовой и асфальтированной дорогам в направлении границы с Российской Федерацией, где отсутствуют погранично-пропускные сооружения. В последствии этот же грузовик зафиксировали в поле примерно в 3,5 км к востоко-северо-востоку от Манича и примерно в 200 м к западу от границы».