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Донецк уходит под воду: ситуация с затопленным ТЦ "Северный" намного хуже, чем предполагалось
В Интернете опубликованы новые фотографии, которые были сделаны в центре офисного центра "Северный" в Донецке, который, по одной из появившихся версий, серьезно затопили шахтные воды.
Снимки опубликовали пользователи социальных сетей и повергли аудиторию в настоящий шок, передает dialog.ua.
Ого, сколько воды в ТЦ "Северный"", — сообщается в комментарии к фото, выложенном в Twitter интернет-пользователем hochu domoy. На опубликованных фотографиях виден масштаб затопления и попытка местных спасателей откачать воду из помещения. На одной фотографии можно увидеть, что вода поднялась до высоты более метра.
В Интернете опубликованы новые фотографии, которые были сделаны в центре офисного центра "Северный" в Донецке, который, по одной из появившихся версий, серьезно затопили шахтные воды. Снимки опубликовали пользователи социальных сетей и повергли аудиторию в настоящий шок. "Донецк. Ого, сколько воды в ТЦ "Северный"", — сообщается в комментарии к фото, выложенном в Twitter интернет-пользователем hochu domoy.
На опубликованных фотографиях виден масштаб затопления и попытка местных спасателей откачать воду из помещения. На одной фотографии можно увидеть, что вода поднялась до высоты более метра.
Теги: Донецк, Донбасс, офис, вода, шахта, затопление, соцсети
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