Под Мариуполем отдыхающая женщина потеряла троих детей

16.07.2019 11:03

В курортном поселке под Мариуполем женщина потеряла троих детей. За помощью она обратилась в полицию только спустя 6 часов.

Об этом сообщила пресс-служба Центрального отдела полиции.

14 июля, около 16:00 в полицию обратилась отдыхающая одного из поселков Мангушского района. Женщина сообщила, что в 10 утра с местного пляжа исчезли ее дети, младшему из которых всего 3 годика.

На поиск малышей были немедленно ориентированы сотрудники Мангушского отделения полиции, которые обследовали берег и улицы курортного поселка. Уже через час дети нашлись, и с ними все в порядке.

В отношении матери был составлен административный материал по ст. 184 Административного кодекса Украины (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).

Полиция просит мариупольцев, если пропал ребенок, немедленно звонить на линию «102».

"Самостоятельные поиски, как правило, не приводят к результатам, а ребенок может попасть в беду", - подчеркнули правоохранители.