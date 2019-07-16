Россия меняет тактику ведения боя на Донбассе - детали от разведки ВСУ

16.07.2019 17:46

Россия перебрасывает на Донбасс дополнительные снайперские подразделения. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины, передает "Диалог.UA".

Ранее ВСУ залпом артиллерии накрыли группу российских оккупантов на Донбассе. По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование оккупационных войск предпринимает ряд мер для усиления психологического воздействия на военнослужащих украинских силовых структур. "Наблюдается увеличение потерь личного состава в передовых подразделениях Объединенных сил за счет переброски с территории РФ на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях дополнительных снайперских подразделений", - говорится в сообщении. Кроме того, РФ предпринимает меры по недопущению разоблачения высшего офицерского состава ВС РФ, проходящего службу в органах военного управления 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) АК ВС РФ за счет усиления их охраны подразделениями специального назначения.