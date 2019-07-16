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Архив - Донецкая область

Тука рассказал о ситуации с двойными пенсиями жителей ОРДЛО

16.07.2019 11:46
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Тука рассказал о ситуации с двойными пенсиями жителей ОРДЛО

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) Георгий Тука заявил, что на данный момент в Украине нет объективных данных о количестве пенсионеров — жителях ОРДЛО, которые живут на две пенсии — украинскую и «ЛДНР».
Об этом пишет ДонПресс.
По словам замминистра МинВОТ, таких данных не может быть априори, потому что отсутствует общение с «пенсионными фондами» «ЛДНР».
«Таких коммуникаций не существует», — сказал Тука.
При этом он отметил, что касается двойной пенсионной нагрузки Украины и России, то тут другое дело.
«Ведь существует межгосударственное соглашение, и не только с Россией, согласно которому граждане не имеют права получать две пенсии — они могут получать только одну по своему выбору. То есть жители Донбасса должны выбирать, то ли получать российскую пенсию, то ли украинскую», -заявил Тука.
Однако чиновник добавил, что обмен между пенсионными фондами Украины и Российской Федерации происходит до сих пор. Это делается для того, чтобы никто не злоупотреблял пенсионными выплатами.
«Как этот процесс будет двигаться дальше в связи с попыткой паспортизации — увидим. Пока что мне сложно спрогнозировать», — резюмировал Тука.



Теги: Донбасс, пенсионный фонд, ОРДЛО, пенсии
 
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