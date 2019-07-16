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«Все переполнено, мест нет»: в ОРДО заявили о большом числе отдыхающих в Седово
16.07.2019 14:09
В неподконтрольном Седово Новоазовского района Донецкой области по данным главарей ОРДО увеличилось число отдыхающих в сравнении с прошлым годом.
Об сообщил так называемый «руководитель администрации» Новоазовского района Олег Моргун, передает donpress.com.
По словам члена НВФ, «добиться увеличения числа отдыхающих помогло улучшение пропускной способности на пункте пропуска в Седово за счет увеличения штата сотрудников, проведение ремонта дорог на улицах поселка, улучшение ситуации с вывозом твердых бытовых отходов, постоянный мониторинг цен на товары со стороны местных властей и сохранение прошлогодних цен на аренду жилья для отдыхающих».
Теги: Донбасс, ремонт, отдых, аренда, Седово, товар, пункт пропуска, цены, ОРДО, НВФ
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