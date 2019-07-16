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ВСУ разнесли все позиции и склады боевиков "ДНР" у Горловки: блестящая операция 53-й бригады

16.07.2019 14:31
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ВСУ разнесли все позиции и склады боевиков "ДНР" у Горловки: блестящая операция 53-й бригады

Силы ООС громят позиции незаконных вооруженных бандформирований "ДНР" на Донбассе вблизи временно оккупированного Донецка в пригороде Горловке.

Волонтер Юрий Мысягин рассказал о том, как бойцы Вооруженных сил Украины нанесли точный ответный удар по оккупантам РФ возле Горловки, передает "Диалог.UA".

"Пригород Горловки. Сначала пролетели над позицией противника повыше. Присмотрелись. И что увидели? Окопы, окопы - десятки метров. Занятые дома, из которых давно выгнали местных, превращены в наблюдательные пункты, КСП взводов и небольшие склады боеприпасов", - описывает атаку Мысягин. По его словам, во время второго полета на низкой высоте удалось оценить все позиции, окопы, постройки, склады и жилища врага. "Потом отвели дрон на безопасное расстояние и .... Все по целям. Корректировка с воздуха позволяет не расходовать попусту боеприпасы. Несколько минут, и операция завершена. Пехота 53-й бригады отличилась", - добавил волонтер.



Теги: Донбасс, Горловка, боеприпасы, склад, дрон, ДНР, боевики, ВСУ, ООС
 
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