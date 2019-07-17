Ситуация на блокпостах в зоне ООС: Меньше всего машин на «Гнутово» и «Майорское»

17.07.2019 09:00

Сегодня утром в зоне ООС на Донбассе все пункты пропуска открылись согласно летнему графику. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

В общем через КПВВ последовало 43,8 тысячи человек и 5,2 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 10 345 человек и 1150 транспортных средств;

«Марьинка» — 9590 человек и 1545 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 8685 человек и 1390 транспортных средств;

«Гнутово» — 5025 человек и 1075 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 10 185 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» — 15/35;

«Марьинка» — 0/70;

«Новотроицкое» — 20/50;

«Гнутово» — 20/20.

Источник : https://donpress.com