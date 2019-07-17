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Тука сделал мрачные прогнозы по поводу будущего ОРДЛО

17.07.2019 17:40
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Тука сделал мрачные прогнозы по поводу будущего ОРДЛО

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука рассказал о том, какая ситуация сложилась с украинцами, живущими на неподконтрольной Украине части Донбасса.

Комментируя нынешнюю ситуацию в ОРДЛО, он отметил, что она весьма печальна:

«К сожалению, люди продолжают ехать — и в России, и в Украине, и в Европе. Недавно общался с женщиной из Донбасса: они с мужем так бежали от войны, оказались аж в Испании, работают там. Активный слой населения в подавляющем большинстве пытается оставить эту территорию. Поэтому в основном там остаются или коллаборационисты, которые пошли на сотрудничество с оккупационными администрациями, и за это получают „бюджетные средства“, или представители 1-го и 2-го армейских корпусов, которые финансируются за счет бюджета РФ, или пожилые люди, которым не куда деваться, потому что они никому и нигде просто не нужны. И демографические прогнозы крайне негативные».

При этом он скептически прокомментировал финансовые данные по поводу восстановления Донбасса, которые озвучил президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Канаду:

«Президент Зеленский во время визита в Канаду сказал, что для восстановления Донбасса потребуется около 10 млрд евро. Не знаю, откуда взялась такая цифра. Ведь нет никаких расчетов, которые бы указывали именно на такие суммы. Кто президенту „вдул в уши“ такую ​​цифру — не знаю. Только сейчас начинает работать комиссия, которая будет собирать информацию об имущественных, экономических и финансовых потерях от событий последних пяти лет. Кроме того, нужно понимать, что никакого развития и процветания Донбассу не будет до тех пор, пока Украина не вернет эту территорию под свою юрисдикцию. Без этого никто никуда не пойдет».

 Источник : https://donpress.com 



Теги: Донбасс, прогноз, ОРДЛО, Тука
 
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