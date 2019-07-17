Тука сделал мрачные прогнозы по поводу будущего ОРДЛО

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука рассказал о том, какая ситуация сложилась с украинцами, живущими на неподконтрольной Украине части Донбасса.

Комментируя нынешнюю ситуацию в ОРДЛО, он отметил, что она весьма печальна:

«К сожалению, люди продолжают ехать — и в России, и в Украине, и в Европе. Недавно общался с женщиной из Донбасса: они с мужем так бежали от войны, оказались аж в Испании, работают там. Активный слой населения в подавляющем большинстве пытается оставить эту территорию. Поэтому в основном там остаются или коллаборационисты, которые пошли на сотрудничество с оккупационными администрациями, и за это получают „бюджетные средства“, или представители 1-го и 2-го армейских корпусов, которые финансируются за счет бюджета РФ, или пожилые люди, которым не куда деваться, потому что они никому и нигде просто не нужны. И демографические прогнозы крайне негативные».

При этом он скептически прокомментировал финансовые данные по поводу восстановления Донбасса, которые озвучил президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Канаду: