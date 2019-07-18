Более 10 млн гривен получили аптеки Донетчины по программе «Доступные лекарства»

18.07.2019 09:41

Аптеки Донецкой области получили 10 млн 550 тыс. 930 грн на реализацию бесплатных лекарств для населения. Об этом сообщает издание «Вчасно».

На текущий момент договор с Национальной службой здоровья Украины (НЗСУ) подписали 52 аптечные сети в регионе, отпуск лекарственных препаратов по электронным рецептам осуществляют 310 аптек. Сообщается, что наибольшее количество электронных рецептов выписывают в городах Мариуполе, Славянске и Краматорске. С апреля 2019 года в рамках государственной программы «Доступные лекарства» жители Донецкой области получили 208 546 электронных рецепта.

По информации НСЗУ, программой чаще всего пользуются пожилые люди в возрасте 65 и старше. Так, 82% рецептов для жителей Донетчины было выписано на препараты от сердечно-сосудистых заболеваний, 16% - от сахарного диабета 2 типа и 2,11% - для лечения бронхиальной астмы. Пациенты получают лекарства в аптеках бесплатно либо с небольшой оплатой.

Получить электронный рецепт можно только у семейного врача, терапевта или педиатра, с которым у гражданина подписана декларация. Если же пациент еще не выбрал своего врача, декларацию можно подписать во время очередного визита в медучреждение. С этого момента человек может воспользоваться программой «Доступные лекарства» и получить электронный рецепт.

Источник : https://donpress.com