В Минске стороны договорились о перемирии на Донбассе

18.07.2019 11:02

На сегодняшнем заседании Трехсторонней контактной группы в Минске с участием представителей ОРДЛО было согласовано перемирие. Об этом сообщает пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер.

По ее словам, стороны признали положительное влияние практики режима прекращения огня, отмечая важность обеспечения мира и спокойствия для мирного населения. На своей странице в соцсети Олифер пишет: