Через КПП «Гуково» и «Донецк» с территории РФ и обратно прошли 22 человека в военной форме

19.07.2019 10:51

Через КПП «Гуково» и «Донецк» из РФ на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей и в обратном направлении проходят люди в военной форме. За минувшую неделю их число выросло с 14 до 22.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в Еженедельном отчете СММ ОБСЕ на российских КПП «Гуково» и «Донецк» по состоянию на 16 июля 2019 года,

«В течение отчетного периода число лиц в военных одеждах, пересекающих границу в обоих направлениях на обоих КПП, составило 22 на этой неделе по сравнению с 14 на прошлой неделе: восемь из них перешли в РФ и 14 в Украину (64% переезды этой категории произошли на донецком КПП). Они продолжали пересекать границу индивидуально или группами. Большинство людей пересекали пешком, однако некоторые пользовались личными транспортными средствами, автобусами или микроавтобусами, что усложняло наблюдение за их движением через границу для групп наблюдателей, особенно с учетом того, что у некоторых частных транспортных средств были тонированные стекла, и в автобусах и минивэнах окна были затянуты шторами».