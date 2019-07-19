Последние новости раздела
- В зоне ООС 26 обстрелов за сутки: двое бойцов ВСУ погибли и трое ранены10:49
- На блокпостах боевиков «ДНР» снова собираются огромные очереди10:20
- Снайпер РФ атаковал ВСУ на передовой, убиты двое военных09:43
- Боевиков «ЛНР» уличили в перемещении РСЗО в район н.п. Хрустальный09:22
- Обстановка на блокпостах в зоне ООС: Больше машин на КПВВ «Новотроицкое»09:01
- Украинские военные мощно влупили по оккупанту под Авдеевкой и взорвали его позицию08:39
- Боевики усилили обстрелы на Донбассе: два бойца ВСУ погибли, трое травмированы08:00
- ВСУ заставили врага бежать, бросив на позиции ПОМ-2 и другое оружие армии Путина. ВИДЕО07:28
- Дончане показали город, в котором «кипит жизнь»22:10
- На Донбассе "грузом 200" сделали пулеметчика "Оплота" Сима - оккупанты в трауре21:26
Дончане показали город, в котором «кипит жизнь»
19.07.2019 22:10
Житель неподконтрольного Украине Донецка одном из сообществ в соцсети опубликовал снимок городской улицы.
В комментарии к публикации дончанин пишет:
«В этом гоpoде кипит жизнь несмотря ни на что», передает donpress.com.
На фото показана центральная улица города с небольшим потоком автомобилей.
В комментариях к посту жители с иронией пишут, что последние годы жизнь «кипит в сэкондах».
Теги: Донецк, Донбасс, город, транспорт, улица, секонд-хенд, соцсети
Читайте также:
- Центральные улицы Донецка ждет большая "перезагрузка"
- В Донецке вводят ограничение на установку рекламных щитов
- В центре Донецка общественный транспорт пустят по новым маршрутам (СХЕМА)
- В Донецке - "облава" на уличных торговцев
- Донецк ищет, куда "пристроить" старые троллейбусы
- Организаторов акции "Вставай, Украина!" накажут за перекрытие центральной улицы Донецка
- В зоне ООС 26 обстрелов за сутки: двое бойцов ВСУ погибли и трое ранены10:49
- На блокпостах боевиков «ДНР» снова собираются огромные очереди10:20
- Снайпер РФ атаковал ВСУ на передовой, убиты двое военных09:43
- Боевиков «ЛНР» уличили в перемещении РСЗО в район н.п. Хрустальный09:22
- Обстановка на блокпостах в зоне ООС: Больше машин на КПВВ «Новотроицкое»09:01
- Украинские военные мощно влупили по оккупанту под Авдеевкой и взорвали его позицию08:39
- Боевики усилили обстрелы на Донбассе: два бойца ВСУ погибли, трое травмированы08:00
- ВСУ заставили врага бежать, бросив на позиции ПОМ-2 и другое оружие армии Путина. ВИДЕО07:28
- Дончане показали город, в котором «кипит жизнь»22:10
- На Донбассе "грузом 200" сделали пулеметчика "Оплота" Сима - оккупанты в трауре21:26
- В зоне ООС 26 обстрелов за сутки: двое бойцов ВСУ погибли и трое ранены10:49
- "Тамбовский волк" Жидков цинично выступил против курса Украины в ЕС и НАТО - вот вам и "Квартал 95". ВИДЕО10:31
- На блокпостах боевиков «ДНР» снова собираются огромные очереди10:20
- Врач рассказал о плюсах полного отказа от сахара10:02
- Снайпер РФ атаковал ВСУ на передовой, убиты двое военных09:43
- Боевиков «ЛНР» уличили в перемещении РСЗО в район н.п. Хрустальный09:22
- Обстановка на блокпостах в зоне ООС: Больше машин на КПВВ «Новотроицкое»09:01
- Украинские военные мощно влупили по оккупанту под Авдеевкой и взорвали его позицию08:39
- Гороскоп на 20 июля: неприятные диалоги у Близнецов и прогресс у Львов08:20
- Боевики усилили обстрелы на Донбассе: два бойца ВСУ погибли, трое травмированы08:00
- Врач рассказал о плюсах полного отказа от сахара10:02
- 3 знака Зодиака, которые не могут даже представить себя женатыми21:50
- Кремль приготовил Киеву новую ловушку09:02
- Знаменитости рождаются чаще всего под этим знаком Зодиака08:25
- Названа новая причина инфарктов и инсультов08:06
- Диетолог рассказал, сколько дней можно худеть на арбузах22:40
- Инфаркт в Украине "молодеет"22:00
- Назван необычный метод лечения солнечных ожогов10:40
- Диетолог рассказал, какие сухофрукты нельзя худеющим08:20
- Ольга Бузова вышла на сцену опять в трусах22:04
- Украина нанесла России жесткий удар: Путин понесет большие потери
- Путин-Зеленский 1:0: Фурса назвал причину "сокрушительного поражения Президента Украины"
- Путин заговорил о том, что ждет Донбасс, и поставил условие Зеленскому: чего добивается Кремль
- Под Донецком разгорелся кровопролитный бой - оккупанты обрушили артиллерию на ВСУ и зацепили гражданских
- Генерал ВСУ раскрыл единственный путь закончить войну на Донбассе
- Социологи назвали лидера на парламентских выборах
- Тука сделал мрачные прогнозы по поводу будущего ОРДЛО
- Свершилось пришествие Иисуса Христа: в Тирренском море увидели Всевышнего, идущего по воде
- Труп ребенка в чемодане: названа причина смерти
- Зеленский может объявить тотальную мобилизацию и начать наступление на Донбассе, – советник президента. ВИДЕО