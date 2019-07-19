- "Две недели назад мы познакомились на передовой на окраине Марьинки... Они были живы", - Бутусов19:28
- Боевики «ДНР» и «ЛНР» глушат беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ19:01
- Житель Красногоровки погиб во время работы на огороде, — штаб ООС17:41
- Главари «ДНР» решили повысить тарифы ЖКХ17:22
- Главарь "ДНР" Пушилин за полдня до перемирия парой фраз поставил на нем крест16:58
- Россияне на Донбассе: украинские бойцы показали на видео новый "улов". ВИДЕО16:40
- Актуально по КПП: Горловка — «под козырьком нет свободного места». Каргил и «Еленовка» — медленный пропуск16:19
- Карма настигла предателя из группировки "Витязь" Панова - спецназовец "ДНР" стал "грузом 200"15:20
- В «ДНР» трактор подорвался на мине14:41
- В Донецке попытались взорвать создателя "ДНР" Бориса Литвинова - первые подробности14:16
Главарь "ДНР" Пушилин публично "спустил на землю" Медведчука - кум Путина получил тяжелый удар перед выборами
Главарь террористической "ДНР" ставленник Москвы Денис Пушилин опроверг заявление главы "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука по его "мирному плану".
Громкое заявление Пушилина распространил сепаратистский Telegram-канал "Майор и Генерал", передает "Диалог.UA".
Медведчук на днях ездил в Европарламент, где самозабвенно рассказывал о своем (а точнее, кремлевском) "мирном плане" для Донбасса. Там он уверял, что план одобрили и в Москве, и в террористической "Л/ДНР", что тут же опроверг Пушилин. "Что касается разных планов, формул и прочего, здесь надо быть более корректным. И в этом вопросе мы с моим коллегой Леонидом Ивановичем Пасечником (главарь "ЛНР" - ред.) в первую очередь опираемся только на Минские соглашения, на комплекс мер, который поддержан Советом Безопасности ООН. Все переговорные процессы проходят в Контактной группе на минской площадке. И никак иначе", - заявил Пушилин. Без сомнений, это тяжелый удар по куму Путина накануне парламентских выборов. Пророссийский электорат может сильно в нем разочароваться. "После разговора с Путиным тов. Медведчук вообразил себя верховным прокуратором провинций Pax Russian, но уже сегодня его аккуратненько приземлили", - прокомментировал слова Пушилина "Майор и Генерал". Не является секретом и то, кто организовал Медведчуку такую "подставу". Естественно, это не инициатива Пушилина. В последнее время ходят настойчивые слухи о конфликте кума Путина с куратором "Л/ДНР" Владиславом Сурковым. По всей видимости, именно он и нанес удар.
Теги: Донбасс, выборы, Путин, ООН, ДНР, ЛНР, Пушилин, Сурков, Медведчук, Минские соглашения
- Пушилин открыто поддержал Медведчука: Кремль "открыл карты" и готовится "слить" Донбасс
- Эксперт рассказал об опасных ловушках, которые Путин готовит на Донбассе
- Пушилин заявил о срыве проведения выборов в «ДНР» и «ЛНР»
- В ООН не видят возможности провести выборы в Донбассе
- "Нельзя так ломать людей, опасно", - пропагандистка РФ Ахмедова о "выборах" в Донецке и Луганске
- Россия уже начала раздавать паспорта на Донбассе: как ответить Украине
- "Две недели назад мы познакомились на передовой на окраине Марьинки... Они были живы", - Бутусов19:28
- Боевики «ДНР» и «ЛНР» глушат беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ19:01
- Житель Красногоровки погиб во время работы на огороде, — штаб ООС17:41
- Главари «ДНР» решили повысить тарифы ЖКХ17:22
- Главарь "ДНР" Пушилин за полдня до перемирия парой фраз поставил на нем крест16:58
- Россияне на Донбассе: украинские бойцы показали на видео новый "улов". ВИДЕО16:40
- Актуально по КПП: Горловка — «под козырьком нет свободного места». Каргил и «Еленовка» — медленный пропуск16:19
- Карма настигла предателя из группировки "Витязь" Панова - спецназовец "ДНР" стал "грузом 200"15:20
- В «ДНР» трактор подорвался на мине14:41
- В Донецке попытались взорвать создателя "ДНР" Бориса Литвинова - первые подробности14:16
- Аваков срочно привел в состояние повышенной готовности спецназ и авиацию по всей Украине20:29
- Харьковчанин обратился к Зеленскому, крик отчаяния услышала вся страна19:57
- "Две недели назад мы познакомились на передовой на окраине Марьинки... Они были живы", - Бутусов19:28
- Боевики «ДНР» и «ЛНР» глушат беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ19:01
- ЧП в Киеве: Неизвестный открыл огонь по рейсовому автобусу18:30
- Боксер-чемпион Гвоздик поверг в ступор всю Украину заявлением о войне с Россией и Крыме: "Я в это не верю"17:59
- Житель Красногоровки погиб во время работы на огороде, — штаб ООС17:41
- Главари «ДНР» решили повысить тарифы ЖКХ17:22
- Главарь "ДНР" Пушилин за полдня до перемирия парой фраз поставил на нем крест16:58
- Россияне на Донбассе: украинские бойцы показали на видео новый "улов". ВИДЕО16:40
- Не выбрасывайте деньги на ветер: названы самые бесполезные препараты14:57
- Летние тренды на рынке труда в Украине: ищут молодежь и аграриев13:54
- Цимбалюк: Путин всех переиграл, по крайней мере, в Европе13:19
- Гороскоп по картах Таро на 20 липня: кого чекають неприємності 12:02
- Врач рассказал о плюсах полного отказа от сахара10:02
- 3 знака Зодиака, которые не могут даже представить себя женатыми21:50
- Кремль приготовил Киеву новую ловушку09:02
- Знаменитости рождаются чаще всего под этим знаком Зодиака08:25
- Названа новая причина инфарктов и инсультов08:06
- Диетолог рассказал, сколько дней можно худеть на арбузах22:40
- Украина нанесла России жесткий удар: Путин понесет большие потери
- Силовиков привели в боевую готовность по всей Украине, подымается авиация: что происходит
- Путин-Зеленский 1:0: Фурса назвал причину "сокрушительного поражения Президента Украины"
- Путин заговорил о том, что ждет Донбасс, и поставил условие Зеленскому: чего добивается Кремль
- Под Донецком разгорелся кровопролитный бой - оккупанты обрушили артиллерию на ВСУ и зацепили гражданских
- Генерал ВСУ раскрыл единственный путь закончить войну на Донбассе
- Социологи назвали лидера на парламентских выборах
- Тука сделал мрачные прогнозы по поводу будущего ОРДЛО
- Свершилось пришествие Иисуса Христа: в Тирренском море увидели Всевышнего, идущего по воде
- Труп ребенка в чемодане: названа причина смерти