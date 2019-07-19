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На Донбассе "грузом 200" сделали пулеметчика "Оплота" Сима - оккупанты в трауре

19.07.2019 21:26
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На Донбассе "грузом 200" сделали пулеметчика "Оплота" Сима - оккупанты в трауре

На Донбассе простился с жизнью 17 июля террорист "ДНР" по кличке Сим. Он был пулеметчиком в террористической "ДНР". О смерти "ДНРовца" Сима рассказал в Twitter известный блогер Necro Mancer, отслеживающий в Сети сообщения о войне на Донбассе, передает "Диалог.UA".
Сим умер в минувшую среду, 17 июля. Об этом сообщили его пособники по "ДНР" в сепаратистском паблике. О причинах его гибели они стыдливо умолчали. Но рассказали о преступлениях наемника. Так, по данным "ДНРовцев", Сим орудовал на Донбассе с 2014 года на самых "горячих" участках фронта: под Ясиноватой, Песками, на Авдеевской промке.
Necro Mancer удалось опознать террориста Сима. Это оказался 35-летний уроженец оккупированной Макеевки Дмитрий Латыш. Он нашелся в "черном списке" врагов Украины на "Миротворце". По данным активистов, боевик был пулеметчиком в 5-й ОМСБр "ДНР" - группировке "Оплот". Отметился он и в группировке "Восток".



Теги: Донбасс, террорист, ДНР, погиб
 
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