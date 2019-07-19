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Под Донецком разгорелся кровопролитный бой - оккупанты обрушили артиллерию на ВСУ и зацепили гражданских
Вечером в четверг, 18 июля, рядом с оккупированным Донецком гремел бой. Оккупанты сорвали перемирие, в результате чего погибла мирная женщина.
О бое под Донецком в соцсетях говорят местные жители, передает "Диалог.UA".
Бой под Донецком разгорелся приблизительно в 17:00 в четверг, 18 июля. Примечательно, что прямо перед обострением дончане сообщили об активности террористов в городе на "Уралах" и КамАЗах и прочей технике.
"Авдеевка. На южном направлении "бум-бах"", "Донецк. 17:30. Орковское гупанье становится сильнее", - пишут очевидцы.
Лупя по позициях ВСУ, террористы зацепили и гражданских. Случайно или нарочно, пока неизвестно. "ДНРовцы" сообщили о серьезном ранении мирной жительницы в поселке Веселое, что на окраине Донецка. По последним данным террористов, она не выжила.
Теги: Донецк, Донбасс, женщина, гибель, перемирие, артиллерия, ВСУ, обстрелы, соцсети, оккупанты
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