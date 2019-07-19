Под Донецком разгорелся кровопролитный бой - оккупанты обрушили артиллерию на ВСУ и зацепили гражданских

19.07.2019 07:30

Вечером в четверг, 18 июля, рядом с оккупированным Донецком гремел бой. Оккупанты сорвали перемирие, в результате чего погибла мирная женщина.

О бое под Донецком в соцсетях говорят местные жители, передает "Диалог.UA".

Бой под Донецком разгорелся приблизительно в 17:00 в четверг, 18 июля. Примечательно, что прямо перед обострением дончане сообщили об активности террористов в городе на "Уралах" и КамАЗах и прочей технике.

"Авдеевка. На южном направлении "бум-бах"", "Донецк. 17:30. Орковское гупанье становится сильнее", - пишут очевидцы.

Лупя по позициях ВСУ, террористы зацепили и гражданских. Случайно или нарочно, пока неизвестно. "ДНРовцы" сообщили о серьезном ранении мирной жительницы в поселке Веселое, что на окраине Донецка. По последним данным террористов, она не выжила.