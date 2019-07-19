Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Под Донецком разгорелся кровопролитный бой - оккупанты обрушили артиллерию на ВСУ и зацепили гражданских

19.07.2019 07:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Под Донецком разгорелся кровопролитный бой - оккупанты обрушили артиллерию на ВСУ и зацепили гражданских

Вечером в четверг, 18 июля, рядом с оккупированным Донецком гремел бой. Оккупанты сорвали перемирие, в результате чего погибла мирная женщина.

О бое под Донецком в соцсетях говорят местные жители, передает "Диалог.UA".

Бой под Донецком разгорелся приблизительно в 17:00 в четверг, 18 июля. Примечательно, что прямо перед обострением дончане сообщили об активности террористов в городе на "Уралах" и КамАЗах и прочей технике.

"Авдеевка. На южном направлении "бум-бах"", "Донецк. 17:30. Орковское гупанье становится сильнее", - пишут очевидцы.

Лупя по позициях ВСУ, террористы зацепили и гражданских. Случайно или нарочно, пока неизвестно. "ДНРовцы" сообщили о серьезном ранении мирной жительницы в поселке Веселое, что на окраине Донецка. По последним данным террористов, она не выжила.



Теги: Донецк, Донбасс, женщина, гибель, перемирие, артиллерия, ВСУ, обстрелы, соцсети, оккупанты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх