Главная / Новости / Донецкая область / «Поездка в один конец»: Гройсман объяснил, почему Украина не сможет платить пенсии в ОРДЛО
Последние новости раздела
- На блокпостах боевиков «ДНР» снова собираются огромные очереди10:20
- Снайпер РФ атаковал ВСУ на передовой, убиты двое военных09:43
- Боевиков «ЛНР» уличили в перемещении РСЗО в район н.п. Хрустальный09:22
- Обстановка на блокпостах в зоне ООС: Больше машин на КПВВ «Новотроицкое»09:01
- Украинские военные мощно влупили по оккупанту под Авдеевкой и взорвали его позицию08:39
- Боевики усилили обстрелы на Донбассе: два бойца ВСУ погибли, трое травмированы08:00
- ВСУ заставили врага бежать, бросив на позиции ПОМ-2 и другое оружие армии Путина. ВИДЕО07:28
- Дончане показали город, в котором «кипит жизнь»22:10
- На Донбассе "грузом 200" сделали пулеметчика "Оплота" Сима - оккупанты в трауре21:26
- В Госдуме объяснили, сколько паспортов РФ намерены выдать жителям ОРДЛО20:01
«Поездка в один конец»: Гройсман объяснил, почему Украина не сможет платить пенсии в ОРДЛО
19.07.2019 13:08
Подразделения НВФ на Донбассе захватили украинские предприятия, которые недоплатили в бюджет страны около 100 млрд гривен.
Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает donpress.com.
Глава правительства отметил:
«Путин вошел сюда с войсками, отнял у нас все наши предприятия, всю экономику. Они, эти предприятия недоплатили на данный момент нам, по расчетам, 100 миллиардов гривен. Эти деньги пошли в бюджет Российской Федерации. Поэтому пусть вернут все активы Украине, пусть платят налоги в Украину».
При этом он уточнил, что выплаты для пенсионеров осуществляются на подконтрольной территории, так как завоз броневика с деньгами в ОРДЛО — «это поездка в один конец».
Теги: экономика, Россия, Донбасс, Путин, бюджет, Гройсман, налоги, ОРДЛО, пенсии, НВФ
Читайте также:
- Появились новые данные о кураторе РФ для ОРДЛО
- Пенсии и минимальная зарплата в 2019 году: Гройсман назвал цифры
- Военный обозреватель из РФ об ОРДЛО: «Кому нужны эти две "республики"?»
- Россия устроила демарш по Донбассу и готовится к "большой игре" - перемирия не будет
- Стало известно, кого Путин хочет привести к власти в Украине
- Путин готов сдать Донбасс
- На блокпостах боевиков «ДНР» снова собираются огромные очереди10:20
- Снайпер РФ атаковал ВСУ на передовой, убиты двое военных09:43
- Боевиков «ЛНР» уличили в перемещении РСЗО в район н.п. Хрустальный09:22
- Обстановка на блокпостах в зоне ООС: Больше машин на КПВВ «Новотроицкое»09:01
- Украинские военные мощно влупили по оккупанту под Авдеевкой и взорвали его позицию08:39
- Боевики усилили обстрелы на Донбассе: два бойца ВСУ погибли, трое травмированы08:00
- ВСУ заставили врага бежать, бросив на позиции ПОМ-2 и другое оружие армии Путина. ВИДЕО07:28
- Дончане показали город, в котором «кипит жизнь»22:10
- На Донбассе "грузом 200" сделали пулеметчика "Оплота" Сима - оккупанты в трауре21:26
- В Госдуме объяснили, сколько паспортов РФ намерены выдать жителям ОРДЛО20:01
- "Тамбовский волк" Жидков цинично выступил против курса Украины в ЕС и НАТО - вот вам и "Квартал 95". ВИДЕО10:31
- На блокпостах боевиков «ДНР» снова собираются огромные очереди10:20
- Врач рассказал о плюсах полного отказа от сахара10:02
- Снайпер РФ атаковал ВСУ на передовой, убиты двое военных09:43
- Боевиков «ЛНР» уличили в перемещении РСЗО в район н.п. Хрустальный09:22
- Обстановка на блокпостах в зоне ООС: Больше машин на КПВВ «Новотроицкое»09:01
- Украинские военные мощно влупили по оккупанту под Авдеевкой и взорвали его позицию08:39
- Гороскоп на 20 июля: неприятные диалоги у Близнецов и прогресс у Львов08:20
- Боевики усилили обстрелы на Донбассе: два бойца ВСУ погибли, трое травмированы08:00
- ВСУ заставили врага бежать, бросив на позиции ПОМ-2 и другое оружие армии Путина. ВИДЕО07:28
- Врач рассказал о плюсах полного отказа от сахара10:02
- 3 знака Зодиака, которые не могут даже представить себя женатыми21:50
- Кремль приготовил Киеву новую ловушку09:02
- Знаменитости рождаются чаще всего под этим знаком Зодиака08:25
- Названа новая причина инфарктов и инсультов08:06
- Диетолог рассказал, сколько дней можно худеть на арбузах22:40
- Инфаркт в Украине "молодеет"22:00
- Назван необычный метод лечения солнечных ожогов10:40
- Диетолог рассказал, какие сухофрукты нельзя худеющим08:20
- Ольга Бузова вышла на сцену опять в трусах22:04
- Украина нанесла России жесткий удар: Путин понесет большие потери
- Путин-Зеленский 1:0: Фурса назвал причину "сокрушительного поражения Президента Украины"
- Путин заговорил о том, что ждет Донбасс, и поставил условие Зеленскому: чего добивается Кремль
- Под Донецком разгорелся кровопролитный бой - оккупанты обрушили артиллерию на ВСУ и зацепили гражданских
- Генерал ВСУ раскрыл единственный путь закончить войну на Донбассе
- Социологи назвали лидера на парламентских выборах
- Тука сделал мрачные прогнозы по поводу будущего ОРДЛО
- Свершилось пришествие Иисуса Христа: в Тирренском море увидели Всевышнего, идущего по воде
- Труп ребенка в чемодане: названа причина смерти
- Украина спасла "Газпром" от катастрофы: Москва запросила у Киева срочную помощь