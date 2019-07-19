- "Две недели назад мы познакомились на передовой на окраине Марьинки... Они были живы", - Бутусов19:28
- Боевики «ДНР» и «ЛНР» глушат беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ19:01
- Житель Красногоровки погиб во время работы на огороде, — штаб ООС17:41
- Главари «ДНР» решили повысить тарифы ЖКХ17:22
- Главарь "ДНР" Пушилин за полдня до перемирия парой фраз поставил на нем крест16:58
- Россияне на Донбассе: украинские бойцы показали на видео новый "улов". ВИДЕО16:40
- Актуально по КПП: Горловка — «под козырьком нет свободного места». Каргил и «Еленовка» — медленный пропуск16:19
- Карма настигла предателя из группировки "Витязь" Панова - спецназовец "ДНР" стал "грузом 200"15:20
- В «ДНР» трактор подорвался на мине14:41
- В Донецке попытались взорвать создателя "ДНР" Бориса Литвинова - первые подробности14:16
Попытка №19: каковы шансы на успех нового перемирия на Донбассе
Эксперты объяснили причины неудач мирных договоренностей.
19-е перемирие на Донбассе, о котором договорились участники Трехсторонней контактной группы в Минске, будет непродолжительным, и очередной режим тишины, скорее всего, опять закончится нарушением со стороны боевиков.
Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал военный эксперт Александр Мусиенко.
Хотя эксперт не исключает, что на этот раз возможно прекращение огня на определенных участках фронта.
"Предыдущие 18 раз подобные соглашения не соблюдались с российской стороны. В этот раз также мало уверенности. При этом я не исключаю, что на отдельных участках, на которых ранее договорились о разведении сил, возможно соблюдение режима тишины. Но мало оптимизма, что это будет по всей линии фронта", – считает Мусиенко.
А вот эксперт по стратегическим коммуникациям, экс-начальник управления информационных операций Объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины Анатолий Кравчук считает, что 21 июля ситуация никак не изменится по сравнению с сегодняшним днем. Не будет ни перемирия, ни эскалации.
"Я думаю, что принципиально ничего не изменится, но шанс есть всегда. Перемирие может быть сорвано, как и прежде. Это будут несущественные обстрелы, которые происходят и сейчас. На время проведения выборов не стоит ожидать ни тишины, ни существенных обострений. Все будет, как сейчас", – предполагает Кравчук.
При этом эксперты связывают нарушение перемирия с тем, что Москва пока не намерена отказаться от такого метода давления на Киев, как обстрелы на Донбассе.
"Я думаю, Россия пока не готова отказаться от такого средства давления на Украину, как эскалация конфликта на востоке нашей страны", – продолжает Мусиенко.
Кроме того, они считают, что сам формат "Минска" давно себя исчерпал, поэтому любые договоренности в его рамках ни к чему не приводят.
"Десятки раз было доказано, что этот метод не эффективен. Эти перемирия ничего не дают. Мы продолжаем работать в этом формате, но он не работает, и его надо пересмотреть. Если мы будем копаться в старых форматах, то ничего не достигнем. Мы должны искать новые пути решения проблемы", – подводит итог Кравчук.
Отметим, что за все время войны на Донбассе перемирие заключалось много раз, но ни одно из них оккупанты не соблюдали и нарушали, в некоторых случаях, спустя полчаса. В то же время в комментарии сайту "Сегодня" директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала и политолог Олеся Яхно-Белковская объяснили, почему Путину может быть нужно это перемирие.
Источник : https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, перемирие, успех
- Расстрел перемирия: обнародованы шокирующие данные из зоны АТО
- Канал Ахметова увеличивает вещание на украинском языке
- Климкин и Габриэль на Донбассе: стало известно о целях их визита
- "Громкое" "перемирие" под Мариуполем: обстрелы не прекращаются. ВИДЕО
- Ахметов отправил своего человека на переговоры по Донбассу в Москву
- Ахметов лишил питьевой воды 5000 сельских жителей Волновахского района, - журналист
- "Две недели назад мы познакомились на передовой на окраине Марьинки... Они были живы", - Бутусов19:28
- Боевики «ДНР» и «ЛНР» глушат беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ19:01
- Житель Красногоровки погиб во время работы на огороде, — штаб ООС17:41
- Главари «ДНР» решили повысить тарифы ЖКХ17:22
- Главарь "ДНР" Пушилин за полдня до перемирия парой фраз поставил на нем крест16:58
- Россияне на Донбассе: украинские бойцы показали на видео новый "улов". ВИДЕО16:40
- Актуально по КПП: Горловка — «под козырьком нет свободного места». Каргил и «Еленовка» — медленный пропуск16:19
- Карма настигла предателя из группировки "Витязь" Панова - спецназовец "ДНР" стал "грузом 200"15:20
- В «ДНР» трактор подорвался на мине14:41
- В Донецке попытались взорвать создателя "ДНР" Бориса Литвинова - первые подробности14:16
- Аваков срочно привел в состояние повышенной готовности спецназ и авиацию по всей Украине20:29
- Харьковчанин обратился к Зеленскому, крик отчаяния услышала вся страна19:57
- "Две недели назад мы познакомились на передовой на окраине Марьинки... Они были живы", - Бутусов19:28
- Боевики «ДНР» и «ЛНР» глушат беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ19:01
- ЧП в Киеве: Неизвестный открыл огонь по рейсовому автобусу18:30
- Боксер-чемпион Гвоздик поверг в ступор всю Украину заявлением о войне с Россией и Крыме: "Я в это не верю"17:59
- Житель Красногоровки погиб во время работы на огороде, — штаб ООС17:41
- Главари «ДНР» решили повысить тарифы ЖКХ17:22
- Главарь "ДНР" Пушилин за полдня до перемирия парой фраз поставил на нем крест16:58
- Россияне на Донбассе: украинские бойцы показали на видео новый "улов". ВИДЕО16:40
- Не выбрасывайте деньги на ветер: названы самые бесполезные препараты14:57
- Летние тренды на рынке труда в Украине: ищут молодежь и аграриев13:54
- Цимбалюк: Путин всех переиграл, по крайней мере, в Европе13:19
- Гороскоп по картах Таро на 20 липня: кого чекають неприємності 12:02
- Врач рассказал о плюсах полного отказа от сахара10:02
- 3 знака Зодиака, которые не могут даже представить себя женатыми21:50
- Кремль приготовил Киеву новую ловушку09:02
- Знаменитости рождаются чаще всего под этим знаком Зодиака08:25
- Названа новая причина инфарктов и инсультов08:06
- Диетолог рассказал, сколько дней можно худеть на арбузах22:40
- Украина нанесла России жесткий удар: Путин понесет большие потери
- Силовиков привели в боевую готовность по всей Украине, подымается авиация: что происходит
- Путин-Зеленский 1:0: Фурса назвал причину "сокрушительного поражения Президента Украины"
- Путин заговорил о том, что ждет Донбасс, и поставил условие Зеленскому: чего добивается Кремль
- Под Донецком разгорелся кровопролитный бой - оккупанты обрушили артиллерию на ВСУ и зацепили гражданских
- Генерал ВСУ раскрыл единственный путь закончить войну на Донбассе
- Социологи назвали лидера на парламентских выборах
- Тука сделал мрачные прогнозы по поводу будущего ОРДЛО
- Свершилось пришествие Иисуса Христа: в Тирренском море увидели Всевышнего, идущего по воде
- Труп ребенка в чемодане: названа причина смерти