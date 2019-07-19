В ОРДО из-за порыва водовода несколько тысяч человек остались без воды

19.07.2019 14:32

Около 2000 абонентов остались без водоснабжения из-за порыва на водоводе в неподконтрольном Украине Новоазовском районе Донетчины.

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе так называемого «МЧС ДНР», передает donpress.com.

В «ведомстве» отмечают:

«В городе Новоазовск по улицам Брюхнова и Гриценко в результате порыва водовода диаметром 3000 мм без водоснабжения осталось 1900 абонентов, а также пять социальных объектов».

Отмечается, что сегодня специалистами будут проведены ремонтно-восстановительные работы.