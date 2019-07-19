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Архив - Донецкая область

В ОРДО из-за порыва водовода несколько тысяч человек остались без воды

19.07.2019 14:32
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В ОРДО из-за порыва водовода несколько тысяч человек остались без воды

Около 2000 абонентов остались без водоснабжения из-за порыва на водоводе в неподконтрольном Украине Новоазовском районе Донетчины.

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе так называемого «МЧС ДНР», передает donpress.com.

В «ведомстве» отмечают:

«В городе Новоазовск по улицам Брюхнова и Гриценко в результате порыва водовода диаметром 3000 мм без водоснабжения осталось 1900 абонентов, а также пять социальных объектов».

Отмечается, что сегодня специалистами будут проведены ремонтно-восстановительные работы.



Теги: Донбасс, вода, ремонт, водовод, МЧС, водоснабжение, Новоазовский район, ДНР, порыв
 
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