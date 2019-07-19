"Зеленский, как слышно?" - оккупанты "Л/ДНР" нагло обратились к президенту Украины. ВИДЕО

19.07.2019 14:10

В "ЛНР" и "ДНР" состоялась так называемая акция, во время которой от главы Украинского государства Владимира Зеленского требовали признания "особого статуса" региона.

Так, пропагандистские обращения от оккупантов "Л/ДНР" опубликовали в Интернете. Информацию передает "Диалог.UA".

Как сообщается, в видеообращении группа молодых людей требует от Владимира Зеленского приказать закончить войну и признать "особый статус" Донбасса. Отмечается, что якобы такой выбор поддержан более миллионом человек, подписавших петицию.

Кроме того, лидера Украины обвинили в том, что у него имеются связи с олигархами. Об этом заявил главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин. По его словам, Зеленский должен признать их выбор, который нельзя игнорировать.