- "Две недели назад мы познакомились на передовой на окраине Марьинки... Они были живы", - Бутусов19:28
- Боевики «ДНР» и «ЛНР» глушат беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ19:01
- Житель Красногоровки погиб во время работы на огороде, — штаб ООС17:41
- Главари «ДНР» решили повысить тарифы ЖКХ17:22
- Главарь "ДНР" Пушилин за полдня до перемирия парой фраз поставил на нем крест16:58
- Россияне на Донбассе: украинские бойцы показали на видео новый "улов". ВИДЕО16:40
- Актуально по КПП: Горловка — «под козырьком нет свободного места». Каргил и «Еленовка» — медленный пропуск16:19
- Карма настигла предателя из группировки "Витязь" Панова - спецназовец "ДНР" стал "грузом 200"15:20
- В «ДНР» трактор подорвался на мине14:41
- В Донецке попытались взорвать создателя "ДНР" Бориса Литвинова - первые подробности14:16
Боевики усилили обстрелы на Донбассе: два бойца ВСУ погибли, трое травмированы
За прошлые сутки, 19 июля, на Донбассе пророссийские боевики 26 раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения.
Двое военнослужащих погибли и трое получили боевые травмы, сообщили в пресс-центре ООС.
"19 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 26 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 11 раз – с применением запрещенной минского соглашениями оружия – артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Также, противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 20 раз обстрелял позиции Объединенных сил. Дважды из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики ударили вблизи Широкино. У Богдановки велся огонь из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета. Еще два обстрела из минометов калибра 120 мм и снайперских винтовок оккупант устроил неподалеку Марьинки. Трижды из минометов калибра 120 мм и гранатометов различных систем велся огонь на окраине Талаковки. В районе Тарамчука российские наемники применили автоматический гранатомет. Еще два раза из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм стреляли вблизи Гнутово. У Новотроицкого боевики ударили из стрелкового оружия, неподалеку Березового – из гранатометов различных систем, а на окраине Красногоровки – из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. В районе Чермалыка велся огонь из миномета калибра 82 мм. Дважды из минометов калибра 120 и 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия российские наемники стреляли вблизи Водяного. У Авдеевки были применены гранатометы различных систем, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие, а неподалеку Новогнатовки – крупнокалиберный пулемет. Окраина Пищевиков попала под огонь из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 6 раз. Вблизи Крымского враг ударил из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. Дважды огонь из минометов калибра 82 мм, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия велся у Южного. А неподалеку Новолуганского стреляли из автоматического гранатомета и стрелкового оружия. Окраине Луганского попала под огонь из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета. В районе Счастья боевики применили крупнокалиберный пулемет.
"В результате вражеских обстрелов два военнослужащих погибли и трое получили боевые травмирования. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки, 19 июля двое оккупантов получили ранения", – рассказали в ООС.
Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
- На Донбассе боевики схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ и понесли потери
- В зоне ООС обострение: у ВСУ потери, пропуск граждан на КПВВ «Майорск» приостановлен
- На Донбассе ВСУ отомстили боевикам за гибель побратима: три оккупанта уничтожены
- Ситуация на Донбассе: и ВСУ, и боевики понесли серьезные потери
- За сутки российско-оккупационные 44 раза нарушили перемирие на Донбассе: погиб воин ВСУ
- На Донбассе боевики схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ: три оккупанта ранены
- "Две недели назад мы познакомились на передовой на окраине Марьинки... Они были живы", - Бутусов19:28
- Боевики «ДНР» и «ЛНР» глушат беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ19:01
- Житель Красногоровки погиб во время работы на огороде, — штаб ООС17:41
- Главари «ДНР» решили повысить тарифы ЖКХ17:22
- Главарь "ДНР" Пушилин за полдня до перемирия парой фраз поставил на нем крест16:58
- Россияне на Донбассе: украинские бойцы показали на видео новый "улов". ВИДЕО16:40
- Актуально по КПП: Горловка — «под козырьком нет свободного места». Каргил и «Еленовка» — медленный пропуск16:19
- Карма настигла предателя из группировки "Витязь" Панова - спецназовец "ДНР" стал "грузом 200"15:20
- В «ДНР» трактор подорвался на мине14:41
- В Донецке попытались взорвать создателя "ДНР" Бориса Литвинова - первые подробности14:16
- Аваков срочно привел в состояние повышенной готовности спецназ и авиацию по всей Украине20:29
- Харьковчанин обратился к Зеленскому, крик отчаяния услышала вся страна19:57
- "Две недели назад мы познакомились на передовой на окраине Марьинки... Они были живы", - Бутусов19:28
- Боевики «ДНР» и «ЛНР» глушат беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ19:01
- ЧП в Киеве: Неизвестный открыл огонь по рейсовому автобусу18:30
- Боксер-чемпион Гвоздик поверг в ступор всю Украину заявлением о войне с Россией и Крыме: "Я в это не верю"17:59
- Житель Красногоровки погиб во время работы на огороде, — штаб ООС17:41
- Главари «ДНР» решили повысить тарифы ЖКХ17:22
- Главарь "ДНР" Пушилин за полдня до перемирия парой фраз поставил на нем крест16:58
- Россияне на Донбассе: украинские бойцы показали на видео новый "улов". ВИДЕО16:40
- Не выбрасывайте деньги на ветер: названы самые бесполезные препараты14:57
- Летние тренды на рынке труда в Украине: ищут молодежь и аграриев13:54
- Цимбалюк: Путин всех переиграл, по крайней мере, в Европе13:19
- Гороскоп по картах Таро на 20 липня: кого чекають неприємності 12:02
- Врач рассказал о плюсах полного отказа от сахара10:02
- 3 знака Зодиака, которые не могут даже представить себя женатыми21:50
- Кремль приготовил Киеву новую ловушку09:02
- Знаменитости рождаются чаще всего под этим знаком Зодиака08:25
- Названа новая причина инфарктов и инсультов08:06
- Диетолог рассказал, сколько дней можно худеть на арбузах22:40
- Украина нанесла России жесткий удар: Путин понесет большие потери
- Силовиков привели в боевую готовность по всей Украине, подымается авиация: что происходит
- Путин-Зеленский 1:0: Фурса назвал причину "сокрушительного поражения Президента Украины"
- Путин заговорил о том, что ждет Донбасс, и поставил условие Зеленскому: чего добивается Кремль
- Под Донецком разгорелся кровопролитный бой - оккупанты обрушили артиллерию на ВСУ и зацепили гражданских
- Генерал ВСУ раскрыл единственный путь закончить войну на Донбассе
- Социологи назвали лидера на парламентских выборах
- Тука сделал мрачные прогнозы по поводу будущего ОРДЛО
- Свершилось пришествие Иисуса Христа: в Тирренском море увидели Всевышнего, идущего по воде
- Труп ребенка в чемодане: названа причина смерти