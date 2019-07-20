Боевики усилили обстрелы на Донбассе: два бойца ВСУ погибли, трое травмированы

20.07.2019 08:00

За прошлые сутки, 19 июля, на Донбассе пророссийские боевики 26 раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения.

Двое военнослужащих погибли и трое получили боевые травмы, сообщили в пресс-центре ООС.

"19 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 26 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 11 раз – с применением запрещенной минского соглашениями оружия – артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Также, противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 20 раз обстрелял позиции Объединенных сил. Дважды из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики ударили вблизи Широкино. У Богдановки велся огонь из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета. Еще два обстрела из минометов калибра 120 мм и снайперских винтовок оккупант устроил неподалеку Марьинки. Трижды из минометов калибра 120 мм и гранатометов различных систем велся огонь на окраине Талаковки. В районе Тарамчука российские наемники применили автоматический гранатомет. Еще два раза из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм стреляли вблизи Гнутово. У Новотроицкого боевики ударили из стрелкового оружия, неподалеку Березового – из гранатометов различных систем, а на окраине Красногоровки – из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. В районе Чермалыка велся огонь из миномета калибра 82 мм. Дважды из минометов калибра 120 и 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия российские наемники стреляли вблизи Водяного. У Авдеевки были применены гранатометы различных систем, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие, а неподалеку Новогнатовки – крупнокалиберный пулемет. Окраина Пищевиков попала под огонь из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 6 раз. Вблизи Крымского враг ударил из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. Дважды огонь из минометов калибра 82 мм, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия велся у Южного. А неподалеку Новолуганского стреляли из автоматического гранатомета и стрелкового оружия. Окраине Луганского попала под огонь из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета. В районе Счастья боевики применили крупнокалиберный пулемет.

"В результате вражеских обстрелов два военнослужащих погибли и трое получили боевые травмирования. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки, 19 июля двое оккупантов получили ранения", – рассказали в ООС.