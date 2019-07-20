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Боевиков «ЛНР» уличили в перемещении РСЗО в район н.п. Хрустальный
Боевиков «ЛНР» и российских оккупантов уличили в перемещении в район н.п. Хрустальный РСЗО «Град», а также в перемещении других видов тяжелого вооружения на временно оккупированных территориях Луганской области.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 17 июля 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«17 июля Команда СММ зафиксировала 22 реактивные системы залпового огня (БМ-21 «Град», 122 мм) недалеко от н. п. Хрустальный (быв. Красный Луч; 56 км к юго-западу от Луганска).
Также было зафиксировано вооружение, размещенное за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения. 14 июля По доступным СММ данным воздушного наблюдения обнаружено 11 танков (неустановленного типа) на полигоне вблизи н. п. Шимшиновка (27 км к юго-западу от Луганска).
В постоянном место хранения вооружения в подконтрольном правительству районе Луганской области 17 июля наблюдатели отметили отсутствие 51 танка (Т-72 — 24 ед., Т-64 — 27 ед.), 1 буксируемой гаубицы (Д-44, 85 мм), 2 противотанковых пушек (Д-48, 85 мм) и 50 минометов (M120-15 «Молот», 120 мм — 12 ед., 2Б9 «Василек», 82 мм — 13 ед., KБA-48M, 82 мм — 9 ед., 2Б11 «Сани», 120 мм — 7 ед., БM-37, 82 мм — 6 ед. и 2Б14 «Поднос», 82 мм — 3 ед.)».
Кроме того, боевики «ДНР» переместили танки в район н.п. Терновое на временно оккупированной территории Донецкой области: «17 июля Члены патруля Миссии видели 7 танков (Т-64) на полигоне вблизи н. п. Терновое (57 км к востоку от Донецка)».
Теги: Донбасс, полигон, ОБСЕ, ДНР, ЛНР, боевики, танки, РСЗО "Град", военная техника
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