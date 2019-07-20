Был на огороде: Мирный 60-летний житель Красногоровки погиб после обстрела боевиков

20.07.2019 13:35

Вчера, 19 июля, в 10:00, незаконные вооруженные формирования (НВФ) совершили обстрел населенного пункта Красногоровка (Донецкой области), в результате которого погиб мирный житель. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил (ООС), пишут Донецкие новости.

«Во время работы мобильной группы СЦКК, на месте происшествия установлено, что противник выстрелил из гранатомета СПГ-9 по направлению Старомихайловка. В результате взрыва гранаты ОГ-9, вблизи многоэтажки по улице Чайковского 36, ранения получил 60-летний мужчина. В момент, когда попала граната, человек как раз находился на огороде, недалеко от дома. Раненый был немедленно доставлен в больницу в город Курахово. К большому сожалению, от полученных многочисленных осколочных ранений мужчина скончался», – говорится в сообщении.