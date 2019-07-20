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Архив - Донецкая область

Главари «ДНР» решили повысить тарифы ЖКХ

20.07.2019 17:22
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Главари «ДНР» решили повысить тарифы ЖКХ

Жители временно оккупированных территорий Донецкой области возмущены решением главарей «ДНР» поднять тарифы ЖКХ.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Один из «министров ДНР» — «министр ЖКХ» Сергей Наумец заявил, что не смотря на проблемы населения, «правительство» имеет намерение поднять тарифы на услуги ЖКХ. При этом основной аргумент – необходимость поднятия зарплат… работникам ЖКХ.

Жители временно оккупированных территорий возмущены подобными «решениями». Ведь даже «поднятие пенсий» и «зарплат» коснулось далеко не всех:
«С начало нужно повысить достойно всем пенсии и зарплаты, что бы люди смогли платить за неё. А так людей опять в тупик загонят, как всегда. Пенсии кому повысили, кому нет, зп так же»,
«Ну кому повысили на 3-4 тыс. А кому 300 руб добавили, а есть люди кому вообще не повысили не на руб»,
«Ну вы сначала на те копейки попробуйте прожить, купить уголь, дрова, поесть, одеться и обуться, заплатить за свет, воду, полив, а потом и спасибо скажете. Тем более, когда пожилой человек один остался и помочь ему никто не может ни финансово, ни физически. Даже, забор, что б подремонтировать нужно заплатить, уголь и дрова в сарай закинуть — заплати то же. Я считаю, что это ужасный мизер(пенсия) на фоне цен на продукты и остальное»,
«Того что повысили, на повышение тарифа не хватит, вроде как точно незнаю на 60%»,
«Есть квартиры с долгами по МУСОРУ В 3 ТЫСЯЧИ ДОЛГИ И РАБОТАЮТ АДВОКАТАМИ, ВОЯКИ, Я УЖЕ НЕ ГОВОРЮ ПРО ДОЛГИ ПО КВАРТПЛАТЕ, ГАЗУ… ПУСТЬ ВЗЫСКИВАЮТ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ»,
«Зато устраивать непонятные конкурсы с бешеным призовым фондом деньги есть!!! И концерты постоянные! СУПЕР! Молодец Глава. Просто Красавчик!!!»,
«И опять концерт 20 июля. Зашибись. Надо поднимать тарифы. Зато люди на танцюються и на опладируються!!!»,
«Что добавят, то и отнимут!»,
«Отнимут больше,
«Скоро все вымрут, от нищеты!»,
«Получается так. Мы вам повысили зарплаты, но сразу их и отберем — на повышенную коммуналку и нагло взвинченные цены, некоторыми мyдaк@ми.
Ну че, збазиба!»,
«В выигрыше только наша республика, но не сам человек. Он надбавку не почувствует, а в казне денюжек прибавится. Государство всегда и все делает в своих интересах»,
«У нас все блин для людей! а как дать зарплату так ждем по 2 месяца!».



Теги: Донбасс, зарплата, ЖКХ, квартплата, повышение тарифов, ДНР, пенсии
 
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