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Обстановка на блокпостах в зоне ООС: Больше машин на КПВВ «Новотроицкое»
20.07.2019 09:01
Сегодня утром в зоне ООС на Донбассе все пункты пропуска открылись согласно летнему графику.
Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.
В общем через КПВВ последовало 47,5 тысячи человек и 5,5 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 10 795 человек и 1165 транспортных средств;
«Марьинка» — 10 325 человек и 1710 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 9020 человек и 1510 транспортных средств;
«Гнутово» — 5200 человек и 1115 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 12 115 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 10/40;
«Марьинка» — 0/60;
«Новотроицкое» — 20/50;
«Гнутово» — 20/20.
Теги: Донбасс, транспорт, пункты пропуска, КПВВ, очереди, ГПСУ, ООС
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