Обстановка на блокпостах в зоне ООС: Больше машин на КПВВ «Новотроицкое»

20.07.2019 09:01

Сегодня утром в зоне ООС на Донбассе все пункты пропуска открылись согласно летнему графику.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

В общем через КПВВ последовало 47,5 тысячи человек и 5,5 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 10 795 человек и 1165 транспортных средств;

«Марьинка» — 10 325 человек и 1710 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 9020 человек и 1510 транспортных средств;

«Гнутово» — 5200 человек и 1115 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 12 115 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» — 10/40;

«Марьинка» — 0/60;

«Новотроицкое» — 20/50;

«Гнутово» — 20/20.