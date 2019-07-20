Россияне на Донбассе: украинские бойцы показали на видео новый "улов". ВИДЕО

20.07.2019 16:40

На оставленных боевиками позициях на Донбассе украинские военные продолжают находить очередные доказательства причастности армии РФ, пишет Апостроф.

Новые доказательства российского военного присутствия были найдены на одном из участков передовой. Здесь собрали целый арсенал боеприпасов с российской маркировкой.