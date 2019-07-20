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Архив - Донецкая область

«Сим», «Варяг» и «Грек»: в сети показали фото погибших членов НВФ на Донбассе

20.07.2019 11:32
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«Сим», «Варяг» и «Грек»: в сети показали фото погибших членов НВФ на Донбассе

Украинский блогер Necro Mancer опубликовал на своей странице в Twitter фото погибших членов НВФ на Донбассе.

Латыш Дмитрий Николаевич с позывным «Сим», родился в Макеевке, 29 мая 1984 года. Умер 17июля 2019 года. (информация требует подтверждения), передает donpress.com.

Коньков Дмитрий Павлович с позывным «Варяг». Родился в Новоазовске 25 декабря 1979 года, погиб 11 июля 2019 в Приазовье.

Бельченко Михаил Александрович с позывным «Грек», уроженец города Луганск. Родился 21 сентября 1989 года, умер 07 июля 2919 (обстоятельства смерти требуют уточнения).

Данные о Латыше и Бельченко есть в базе украинского ресурса «Миротворец».



Теги: Донбасс, фото, гибель, соцсети, НВФ
 
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