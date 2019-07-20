- "Две недели назад мы познакомились на передовой на окраине Марьинки... Они были живы", - Бутусов19:28
- Боевики «ДНР» и «ЛНР» глушат беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ19:01
- Житель Красногоровки погиб во время работы на огороде, — штаб ООС17:41
- Главари «ДНР» решили повысить тарифы ЖКХ17:22
- Главарь "ДНР" Пушилин за полдня до перемирия парой фраз поставил на нем крест16:58
- Россияне на Донбассе: украинские бойцы показали на видео новый "улов". ВИДЕО16:40
- Актуально по КПП: Горловка — «под козырьком нет свободного места». Каргил и «Еленовка» — медленный пропуск16:19
- Карма настигла предателя из группировки "Витязь" Панова - спецназовец "ДНР" стал "грузом 200"15:20
- В «ДНР» трактор подорвался на мине14:41
- В Донецке попытались взорвать создателя "ДНР" Бориса Литвинова - первые подробности14:16
Снайпер РФ атаковал ВСУ на передовой, убиты двое военных
Снайпер гибридной армии России в пятницу, 19 июля, застрелил на передовой двух украинских военных.
О трагедии рассказала в Facebook пресс-служба штаба Операции Объединенных сил (ООС), передает "Диалог.UA".
Снайпер "Л/ДНР" 19 июля обрушил огонь на бойцов одного из подразделений 24-й ОМБр им. Короля Даниила, которые на передовой занимались обустройством блиндажа. Сначала террорист тяжело ранил одного военнослужащего. Оказав ему экстренную помощь, военные попытались на носилках эвакуировать побратима из-зоны обстрела. В этот момент снайпер снова открыл огонь. Пули попали одному из бойцов в руку и бок - он умер от полученных ран на месте. Бойца, который был обстрелян первым, удалось эвакуировать в ближайшую больницу. Но его ранения были слишком тяжелы - он также погиб. "Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования семьям и близким погибших военнослужащих. Светлая память воинам!" - написали в штабе.
Теги: Донбасс, гибель, снайпер, обстрел, ДНР, ЛНР, потери, ВСУ, ООС
- Оккупант резко затих на Донбассе: в ООС рассказали о необычном поведении боевиков "Л/ДНР"
- Бойцы "Донбасса" разнесли позицию оккупанта, мощный взрыв сжег все дотла. ВИДЕО
- Погиб один боец ВСУ - армия России поплатилась за разжигание ситуации на Донбассе
- Ликвидированы две БМП и техника боевиков, много "200-х" и раненых: как ВСУ отомстили за гибель побратимов
- Оккупанты на Донбассе напуганы огромными потерями и готовы восстать: "Москва предает даже погибших"
- РФ потеряла около 10 боевиков: ВСУ отомстили за смерть своего бойца в кровопролитных боях на Донбассе
- "Две недели назад мы познакомились на передовой на окраине Марьинки... Они были живы", - Бутусов19:28
- Боевики «ДНР» и «ЛНР» глушат беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ19:01
- Житель Красногоровки погиб во время работы на огороде, — штаб ООС17:41
- Главари «ДНР» решили повысить тарифы ЖКХ17:22
- Главарь "ДНР" Пушилин за полдня до перемирия парой фраз поставил на нем крест16:58
- Россияне на Донбассе: украинские бойцы показали на видео новый "улов". ВИДЕО16:40
- Актуально по КПП: Горловка — «под козырьком нет свободного места». Каргил и «Еленовка» — медленный пропуск16:19
- Карма настигла предателя из группировки "Витязь" Панова - спецназовец "ДНР" стал "грузом 200"15:20
- В «ДНР» трактор подорвался на мине14:41
- В Донецке попытались взорвать создателя "ДНР" Бориса Литвинова - первые подробности14:16
- Аваков срочно привел в состояние повышенной готовности спецназ и авиацию по всей Украине20:29
- Харьковчанин обратился к Зеленскому, крик отчаяния услышала вся страна19:57
- "Две недели назад мы познакомились на передовой на окраине Марьинки... Они были живы", - Бутусов19:28
- Боевики «ДНР» и «ЛНР» глушат беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ19:01
- ЧП в Киеве: Неизвестный открыл огонь по рейсовому автобусу18:30
- Боксер-чемпион Гвоздик поверг в ступор всю Украину заявлением о войне с Россией и Крыме: "Я в это не верю"17:59
- Житель Красногоровки погиб во время работы на огороде, — штаб ООС17:41
- Главари «ДНР» решили повысить тарифы ЖКХ17:22
- Главарь "ДНР" Пушилин за полдня до перемирия парой фраз поставил на нем крест16:58
- Россияне на Донбассе: украинские бойцы показали на видео новый "улов". ВИДЕО16:40
- Не выбрасывайте деньги на ветер: названы самые бесполезные препараты14:57
- Летние тренды на рынке труда в Украине: ищут молодежь и аграриев13:54
- Цимбалюк: Путин всех переиграл, по крайней мере, в Европе13:19
- Гороскоп по картах Таро на 20 липня: кого чекають неприємності 12:02
- Врач рассказал о плюсах полного отказа от сахара10:02
- 3 знака Зодиака, которые не могут даже представить себя женатыми21:50
- Кремль приготовил Киеву новую ловушку09:02
- Знаменитости рождаются чаще всего под этим знаком Зодиака08:25
- Названа новая причина инфарктов и инсультов08:06
- Диетолог рассказал, сколько дней можно худеть на арбузах22:40
- Украина нанесла России жесткий удар: Путин понесет большие потери
- Силовиков привели в боевую готовность по всей Украине, подымается авиация: что происходит
- Путин-Зеленский 1:0: Фурса назвал причину "сокрушительного поражения Президента Украины"
- Путин заговорил о том, что ждет Донбасс, и поставил условие Зеленскому: чего добивается Кремль
- Под Донецком разгорелся кровопролитный бой - оккупанты обрушили артиллерию на ВСУ и зацепили гражданских
- Генерал ВСУ раскрыл единственный путь закончить войну на Донбассе
- Социологи назвали лидера на парламентских выборах
- Тука сделал мрачные прогнозы по поводу будущего ОРДЛО
- Свершилось пришествие Иисуса Христа: в Тирренском море увидели Всевышнего, идущего по воде
- Труп ребенка в чемодане: названа причина смерти